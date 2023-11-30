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ES recebe dois alertas de perigo para chuva intensa, ventos e raios

Avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que só não deve chover forte no Extremo Norte capixaba

Publicado em 

30 nov 2023 às 11:41

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 11:41

ES recebe dois alertas de perigo para chuva intensa, ventos e raios
ES recebe dois alertas de perigo para chuva intensa, ventos e raios Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para o Espírito Santo. O amarelo, de perigo potencial para precipitações intensas, compreende 49 cidades, já o laranja, de perigo, vale para 34 municípios. Ambos são válidos até as 10h de sexta-feira (1º). Mais cedo, a Climatempo informou que o Estado será atingido por uma nova frente fria e só não deve chover no Extremo Norte
  • Cidades em laranja: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia com ventos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante
  • Cidades em amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia com ventos de até 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Domingos Martins
  15. Ecoporanga
  16. Fundão
  17. Governador Lindenberg
  18. Guarapari
  19. Ibiraçu
  20. Itaguaçu
  21. Itarana
  22. Jaguaré
  23. João Neiva
  24. Laranja da Terra
  25. Linhares
  26. Mantenópolis
  27. Marechal Floriano
  28. Marilândia
  29. Montanha
  30. Mucurici
  31. Nova Venécia
  32. Pancas
  33. Pinheiros
  34. Ponto Belo
  35. Rio Bananal
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São Domingos do Norte
  40. São Gabriel da Palha
  41. São Mateus
  42. São Roque do Canaã
  43. Serra
  44. Sooretama
  45. Viana
  46. Vila Pavão
  47. Vila Valério
  48. Vila Velha
  49. Vitória

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