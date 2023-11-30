ES recebe dois alertas de perigo para chuva intensa, ventos e raios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para o Espírito Santo. O amarelo, de perigo potencial para precipitações intensas, compreende 49 cidades, já o laranja, de perigo, vale para 34 municípios. Ambos são válidos até as 10h de sexta-feira (1º). Mais cedo, a Climatempo informou que o Estado será atingido por uma nova frente fria e só não deve chover no Extremo Norte.
- Cidades em laranja: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia com ventos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Cidades em amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia com ventos de até 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória