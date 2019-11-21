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Previsão do tempo

ES deve receber várias frentes frias até o final de dezembro

Chegada dessas massas de ar pode resultar em mais chuvas fortes e volumosas para o Estado até o fim de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 21:51

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 21:51

Dezembro deve receber a passagem de frentes frias no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
A pouco mais de um mês para o início do verão, muita gente aguarda pelas temperaturas elevadas e pelo céu aberto para poder aproveitar a praia. Porém, a previsão é de que diversas frentes frias passem pelo Espírito Santo até o final de dezembro, gerando mais chuvas fortes e volumosas. Assim, de acordo com a Climatempo, não há expectativa de longos períodos de seca no Estado até o fim de 2019.
Para os próximos dias a previsão é: chuva na quinta (21), sol nesta sexta-feira (22) e sábado (23) com pancadas de chuva; seguido de instabilidade gerada por nova frente fria, já no domingo (24).

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Para resumir o cenário climático desta reta final do ano, a meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional Meteorológico (Inmet), faz uma comparação. "Os estudos têm apontado que o mês de dezembro será bem semelhante a novembro. Ou seja, com pancadas de chuva entre moderada e forte", explicou.

O ES DEPOIS DE UMA SEMANA DE CHUVAS

Nesta quarta-feira (20), o Corpo de Bombeiros divulgou que o número de desabrigados e desalojados no Estado já ultrapassou 1.800. As vítimas são moradores de seis cidades capixabas: VianaCariacica e Vitória, na Região Metropolitana; Domingos Martins e Santa Leopoldina, na parte Serrana; e Alegre, no Sul.
Também nesta semana, chegou a quatro o número de vítimas que morreram em decorrência das fortes chuvas. O produtor rural Fabrício Caus foi o primeiro, em um deslizamento de terra; seguido de um homem que morreu afogado em uma enchente. O menino Lorenzo Caus, de apenas seis anos, foi a terceira vítima; e o idoso Adolfo Siller, de 87 anos, a quarta.

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