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Chuva perde força e sol volta a aparecer entre nuvens no ES

Em Vitória o dia começa com temperatura mínima de 20°C e a máxima ao longo do dia pode chegar a 30°C

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 19:41
O dia começa com muitas nuvens, mas ao longo do dia o sol voltará a aparecer no Estado Crédito: Marcelo Prest
A chuva e o tempo mais fechado que predominaram nos últimos dias em boa parte do Espírito Santo perdem força nesta sexta-feira (25). O sol pode aparecer entre nuvens, porém há possibilidade de chuva rápida e esparsa pela manhã na Grande Vitória e no período da tarde na região Norte do Estado.
Nas demais áreas a nebulosidade predomina. Na Grande Vitória, o dia começa com temperatura mínima de 22°C e ao longo do dia a máxima chega a 32°C.
A Região Sul registra a maior temperatura do dia, com mínima de 20°C e a máxima de 34°C.
Na Região Serrana, o sol aparece pela manhã e há possibilidades de pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e noite. O termômetro registra nas áreas altas temperatura mínima de 18°C e  máxima de 28°C.
Já na região Norte, o aumento de nuvens e a chuva esparsa a tarde deixa a temperatura mínima com 22°C e máxima chega a 32°C.

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