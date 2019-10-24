Chuva perde força e sol volta a aparecer entre nuvens no ES

O dia começa com muitas nuvens, mas ao longo do dia o sol voltará a aparecer no Estado Crédito: Marcelo Prest

A chuva e o tempo mais fechado que predominaram nos últimos dias em boa parte do Espírito Santo perdem força nesta sexta-feira (25). O sol pode aparecer entre nuvens, porém há possibilidade de chuva rápida e esparsa pela manhã na Grande Vitória e no período da tarde na região Norte do Estado.

Nas demais áreas a nebulosidade predomina. Na Grande Vitória, o dia começa com temperatura mínima de 22°C e ao longo do dia a máxima chega a 32°C.

A Região Sul registra a maior temperatura do dia, com mínima de 20°C e a máxima de 34°C.

Na Região Serrana, o sol aparece pela manhã e há possibilidades de pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e noite. O termômetro registra nas áreas altas temperatura mínima de 18°C e máxima de 28°C.