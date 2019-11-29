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Previsão do tempo

Chuva no ES volta, com previsão de raios e trovões nesta sexta-feira

Uma nova frente fria se aproxima do Espírito Santo e as temperaturas começam a cair na madrugada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 23:15

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 23:15

Nova frente fria chega no Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Uma nova frente fria se aproxima do Espírito Santo podendo deixar o tempo instável nesta sexta-feira (29) em todo o Estado. De acordo com o Instituto Climatempo, há possibilidade de chuva moderada com trovoadas e raios, além de rajadas de ventos na Grande Vitória e no centro-sul capixaba. Nas demais áreas, pode ocorrer alguns períodos com sol, mas entre muitas nuvens.

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Em Vitória, as temperaturas variam de 22°C a 26°C. A Região Sul, a partir da tarde pode haver pancadas de chuva com rajadas de ventos. Cachoeiro de Itapemirim registra a mínima de 18°C e a máxima não ultrapassa os 25°C
Em Linhares, a mínima é de 23°C e a máxima chega a 32°C.
Em Domingos Martins, na Região Serrana, os termômetros registram minima de 18°C e a máxima não ultrapassa os 23°C.

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