Chuva forte atinge municípios do ES no dia de Natal

Previsão para esta quinta-feira (26) é de tempo nublado, com possibilidade de chuvas, em Vitória e demais municípios do Estado Crédito: Diego Alves/PMV

A chuva forte continua fazendo estragos em municípios do Espírito Santo. Após os temporais da véspera do Natal que afetaram sobretudo a Região Metropolitana , esta quarta-feira (25) também registrou chuva intensa em vários pontos do Estado, provocando alagamentos e obrigando moradores a deixarem suas casas.

Em Pinheiros, na Região Norte, bairros inteiros ficaram alagados e muitas casas foram invadidas pela água. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Gilvan Aguiar, disse que foram 40 minutos de chuva forte no início da noite, que afetou sobretudo os bairros Colina e Jundiá.

Gilvan contou que 15 famílias foram particularmente afetadas porque a água entrou em suas casas, e três delas tiveram que deixar o local e procurar abrigo com parentes. Também caíram árvores na estrada que liga Pinheiros a Boa Esperança, mas o serviço para retirada dos galhos estava em fase de conclusão.

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No município de Afonso Cláudio, na Região Serrana, a chuva também foi intensa em vários momentos do dia. Moradores entraram em contato com a reportagem mostrando-se preocupados com alagamentos, mas a Defesa Civil municipal não registrou ocorrências graves.

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