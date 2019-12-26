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Mau tempo

Chuva forte atinge municípios do ES no dia de Natal

Em cidades do interior do Estado foram registrados pontos de alagamento e moradores tiveram que deixar suas casas provisoriamente nesta quarta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 23:07

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 23:07

Previsão para esta quinta-feira (26) é de tempo nublado, com possibilidade de chuvas, em Vitória e demais municípios do Estado Crédito: Diego Alves/PMV
A chuva forte continua fazendo estragos em municípios do Espírito Santo. Após os temporais da véspera do Natal que afetaram sobretudo a Região Metropolitana, esta quarta-feira (25) também registrou chuva intensa em vários pontos do Estado, provocando alagamentos e obrigando moradores a deixarem suas casas.
Em Pinheiros, na Região Norte, bairros inteiros ficaram alagados e muitas casas foram invadidas pela água. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Gilvan Aguiar, disse que foram 40 minutos de chuva forte no início da noite, que afetou sobretudo os bairros Colina e Jundiá. 
Gilvan contou que 15 famílias foram particularmente afetadas porque a água entrou em suas casas, e três delas tiveram que deixar o local e procurar abrigo com parentes. Também caíram árvores na estrada que liga Pinheiros a Boa Esperança, mas o serviço para retirada dos galhos estava em fase de conclusão. 

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No município de Afonso Cláudio, na Região Serrana, a chuva também foi intensa em vários momentos do dia. Moradores entraram em contato com a reportagem mostrando-se preocupados com alagamentos, mas a Defesa Civil municipal não registrou ocorrências graves. 

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Para esta quinta-feira (26), a previsão é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada em todo o Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com temperatura variando de 16 a 31 ºC. 

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