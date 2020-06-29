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Previsão do tempo

Chuva fina e tempo frio permanecem até a próxima quarta-feira no ES

Semana do capixaba começou com chuva e temperaturas baixas nesta segunda-feira (29). O Incaper prevê condições semelhantes para esta terça-feira (30), mas as temperaturas devem começar a aumentar no primeiro dia de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 12:06

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 12:06

Tempo amanheceu nublado e chegou a chover na manhã desta segunda-feira (27) em Vitória
Tempo amanheceu nublado e chegou a chover na manhã desta segunda-feira (29) em Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol
A semana começou fria e chuvosa em boa parte do Espírito Santo e, na manhã desta segunda-feira (29), o capixaba teve de lidar com a temperatura mais baixa.
Chuva fina e tempo frio permanecem até a próxima quarta-feira no ES
Segundo o Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o dia permanece com o tempo fechado, com previsão de chuva em alguns momentos em todas as regiões, sendo esperadas algumas aberturas de sol e um menor volume de chuvas apenas no Noroeste do Estado. Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. A temperatura mínima prevista é de 18 °C e a máxima, de 24 °C.

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TERÇA (30) E QUARTA-FEIRA (01)

Com a frente fria se deslocando em direção à Bahia, a terça-feira (30), último dia de junho, as nuvens começam a diminuir no Espírito Santo. Mesmo assim, a umidade marítima provoca chuvas rápidas na Grande Vitória, em alguns pontos da Região Serrana e por todo o Norte capixaba. Está previsto predomínio de sol nas demais áreas, sem chance de chuva. As temperaturas máximas voltam a subir, com máxima prevista de 29 °C em Mantenópolis, na região Noroeste. Já as mínimas seguem amenas no Estado, próximas dos 10 °C nos pontos mais elevados.
De acordo com o Incaper, o mês de julho começará com poucas nuvens no Espírito Santo. Isso se dará por causa do ar seco associado a um sistema de alta pressão atmosférica, dificultando a formação de nuvens. Não há previsão de chuva para o Estado e as temperaturas ficam elevadas. A temperatura máxima em Vitória pode chegar a 32 °C, oito graus a mais do que o esperado para esta segunda.
Para a data, no Norte, os termômetros podem chegar aos 36 °C na quarta-feira (1), contrastando com a mínima de 7 °C prevista para as áreas mais montanhosas do Estado, na Região Serrana.

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