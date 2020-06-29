Chuva fina e tempo frio permanecem até a próxima quarta-feira no ES

De acordo com o Incaper, o mês de julho começará com poucas nuvens no Espírito Santo. Isso se dará por causa do ar seco associado a um sistema de alta pressão atmosférica, dificultando a formação de nuvens. Não há previsão de chuva para o Estado e as temperaturas ficam elevadas. A temperatura máxima em Vitória pode chegar a 32 °C, oito graus a mais do que o esperado para esta segunda.