Chuva e frio ficam no ES até esta quinta, mas já têm data para voltar

Tempo encoberto em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto

Nesta quarta-feira (20) completamos dois meses de outono. A estação teve início em 20 de março e, desde então, já tivemos sol, chuva e temperaturas mais amenas, o que é bem característico desta época do ano. O inverno vai começar no dia 20 de junho, e até lá as mudanças no tempo devem continuar. No Espírito Santo, a quarta-feira (20) começou com chuva na maior parte do Estado e a mudança no tempo deve durar até quinta-feira (21). O sol aparece no final da semana, mas tempo volta a mudar no domingo (24).

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quarta-feira (20) será de tempo aberto na maior parte do dia no Espírito Santo. Mesmo assim, a presença da umidade marítima provoca chuvas rápidas em pontos isolados do Estado.

Na Grande Vitória , algumas aberturas de sol e há previsão de chuva ao longo do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 26 °C. Na Região Serrana , sol e chuvas esparsas em alguns momentos. Nas áreas altas, a previsão é mínima de 11 °C e máxima de 21 °C.

TEMPO SEGUE COM TEMPERATURAS AMENAS NA QUINTA (21)

Na quinta-feira (21), o tempo fica aberto na maior parte do dia no Espírito Santo. Na Grande Vitória, no leste serrano e por todo o norte capixaba, a presença de umidade marítima provoca chuvas rápidas em alguns pontos. Não chove nas demais áreas do Estado e as temperaturas começam a subir.

Na Grande Vitória, maiores chances de chuva rápida pela manhã e a noite. Poucas nuvens nos demais horários, sem chance de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 26 °C. Já na Região Serrana, sol e chuva passageira apenas no trecho leste. Não chove nas demais áreas da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 21 °C.

Chuva no ES fica até esta quinta (21), mas já tem data para voltar

TEMPO VOLTA A MUDAR NO DOMINGO

Na sexta-feira (22), a previsão é de predomínio de tempo aberto no Espírito Santo. Na maior parte do norte capixaba, deve ter chuvas rápidas em alguns trechos no decorrer do dia. Não há expectativa de chuva em metade sul do Estado e também no trecho sul da Região Noroeste. Na Grande Vitória e na Região Serrana, poucas nuvens e não chove.

O tempo aberto deve durar até sábado (23), já que no domingo (24), o surgimento de nuvens aumenta e volta a previsão de chuva. A próxima semana deve começar com temperaturas amenas e chuva.

ÚLTIMA SEMANA DE MAIO PROMETE TER FRIO

De acordo com o Climatempo, uma grande e forte frente fria avança sobre o Brasil no fim da semana trazendo chuva e frio para todas as áreas do Sul, grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste do país.

Esta será a segunda grande frente fria do mês de maio e vem trazendo uma massa de ar polar de forte intensidade. A nova onda de frio que vem por aí, novamente terá força para causar uma forte queda de temperatura na Região Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil.