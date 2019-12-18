Chuva deve voltar ao cotidiano do capixaba nesta quinta-feira

Após dias de tempo aberto, temperaturas altas e até um final de semana de praia, o capixaba tem boas chances de voltar a ter que abrir o guarda-chuva já nesta quinta-feira (19), em Vitória. De acordo com o Instituto Climatempo, as possibilidades de chuvas chegam a 90% para a "esquina da semana".
A tendência é que o dia amanheça com pouca nebulosidade, mas já no meio da tarde as nuvens cheguem, trazendo chuva já no fim do período vespertino e começo da noite na Capital. A máxima em Vitória não deve passar dos 32°C, enquanto a mínima será de 23ºC.
A boa notícia para quem espera um final de semana com praia é que não deve ocorrer pancadas de chuva. Pelo menos essa é a previsão para esta sexta (20). A nebulosidade diminuiu, o tempo deverá ficar mais firme, com a temperatura novamente acima da casa dos 30°C.