Chuva deve voltar ao cotidiano do capixaba nesta quinta-feira

A chuva pode voltar a cair na Grande Vitória e no interior nesta quinta-feira (19) Crédito: José Carlos Schaeffer

Após dias de tempo aberto, temperaturas altas e até um final de semana de praia, o capixaba tem boas chances de voltar a ter que abrir o guarda-chuva já nesta quinta-feira (19), em Vitória. De acordo com o Instituto Climatempo, as possibilidades de chuvas chegam a 90% para a "esquina da semana".

A tendência é que o dia amanheça com pouca nebulosidade, mas já no meio da tarde as nuvens cheguem, trazendo chuva já no fim do período vespertino e começo da noite na Capital. A máxima em Vitória não deve passar dos 32°C, enquanto a mínima será de 23ºC.