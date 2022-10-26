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Chuva no ES

Chuva deve durar até o fim da semana no ES; confira previsão

Nesta terça (25), várias regiões do Estado registraram alagamentos e quedas de árvore
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2022 às 10:31

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 10:31

Chuva deve durar até o fim da semana no ES
Chuva deve durar até o fim da semana no ES; confira previsão do tempo Crédito: Fernando Maderia
A chuva que chegou nesta terça-feira (25) em várias regiões do Espírito Santo só deve ir embora na sexta-feira (28), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Em Vitória, uma pancada de chuva forte chegou a alagar vários pontos da cidade durante a tarde.
Confira a previsão do tempo no estado até sexta (28):

Quarta-feira (26)

Na Grande Vitória, pequena chance de chuva apenas no início do dia. Mínima prevista de 20 ºC e máxima 28 ºC.
Na Região Sul, sol entre nuvens com chuva rápida a partir da tarde. Mínima de 17 ºC e máxima de 32 ºC.
Na Região Serrana, sol entre nuvens com chuva rápida a partir da tarde. A temperatura mínima será de 16 ºC e máxima de 29 ºC.
Na Região Norte, sol entre nuvens com chuva fraca e passageira. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.
Na Região Noroeste, sol entre nuvens com chuva fraca e passageira. Mínima de 19 ºC e máxima de 28 ºC.
Na Região Nordeste, sol entre nuvens com chuva fraca e passageira. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Quinta-feira (27)

Na Grande Vitória, chove fraco pela manhã. Mínima de 21 ºC e máxima de 31 ºC.
Na Região Sul, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 18 ºC e máxima de 35 ºC.
Na Região Serrana, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 17º C e máxima de 30 ºC.
Na Região Norte, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Noroeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 19 ºC e máxima de 31 ºC.
Na Região Nordeste, chove fraco pela manhã. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Sexta-feira (28)

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.
Na Região Sul, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 19 ºC e máxima de 37º C.
Na Região Serrana, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 18 ºC e máxima de 32 ºC.
Na Região Norte, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.
Na Região Noroeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.
Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.
Com informações do G1ES

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