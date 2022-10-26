Chuva deve durar até o fim da semana no ES; confira previsão

A chuva que chegou nesta terça-feira (25) em várias regiões do Espírito Santo só deve ir embora na sexta-feira (28), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Em Vitória, uma pancada de chuva forte chegou a alagar vários pontos da cidade durante a tarde.
Confira a previsão do tempo no estado até sexta (28):
Quarta-feira (26)
Na Grande Vitória, pequena chance de chuva apenas no início do dia. Mínima prevista de 20 ºC e máxima 28 ºC.
Na Região Sul, sol entre nuvens com chuva rápida a partir da tarde. Mínima de 17 ºC e máxima de 32 ºC.
Na Região Serrana, sol entre nuvens com chuva rápida a partir da tarde. A temperatura mínima será de 16 ºC e máxima de 29 ºC.
Na Região Norte, sol entre nuvens com chuva fraca e passageira. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.
Na Região Noroeste, sol entre nuvens com chuva fraca e passageira. Mínima de 19 ºC e máxima de 28 ºC.
Na Região Nordeste, sol entre nuvens com chuva fraca e passageira. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.
Quinta-feira (27)
Na Grande Vitória, chove fraco pela manhã. Mínima de 21 ºC e máxima de 31 ºC.
Na Região Sul, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 18 ºC e máxima de 35 ºC.
Na Região Serrana, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 17º C e máxima de 30 ºC.
Na Região Norte, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Noroeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 19 ºC e máxima de 31 ºC.
Na Região Nordeste, chove fraco pela manhã. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.
Sexta-feira (28)
Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.
Na Região Sul, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 19 ºC e máxima de 37º C.
Na Região Serrana, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 18 ºC e máxima de 32 ºC.
Na Região Norte, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.
Na Região Noroeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.
Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.
Com informações do G1ES