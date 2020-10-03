Calorão reduz e Grande Vitória deve ter pancadas de chuva neste domingo

Chuva na Grande Vitória: domingo e segunda devem ter pancadas de chuva Crédito: Fernando Madeira

Depois de um sábado de sol e calor intenso em todo o Espírito Santo , com temperaturas máximas que chegaram a 36º em Vitória, segundo o Climatempo , o domingo (4) e a segunda-feira (5) devem ser um pouco mais frescos. A previsão é de pancadas de chuvas e de uma mudança brusca de temperatura na Grande Vitória.

De acordo com informações do Climatempo, o domingo na Capital será de sol com algumas nuvens e com temperaturas variando entre 21º e 29º. Deve chover rápido e de forma esparsa durante o dia e à noite.

Já para segunda a previsão é que o tempo continue de forma semelhante, com sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo deve ficar firme. A mínima prevista para Vitória é de 21º e máxima de 28º.

Por outro lado, o calorão e o tempo firme devem voltar na terça-feira (6), segundo o Climatempo. Entre terça e quinta-feira as temperaturas voltam a subir, podendo chegar aos 35º, e sem previsão de chuva.

PREVISÃO PARA O RESTO DO ESPÍRITO SANTO

Nas demais regiões o calor segue forte, com sol entre nuvens e sem chuva. No Norte do Estado, as temperaturas máximas podem chegar aos 36º, segundo o Incaper. Veja a previsão por região no mapa: