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Marinha

Alerta de ventos de até 74km/h no Litoral Sul do ES

O alerta da Marinha é válido para a noite desta quarta-feira (27) até a tarde de quinta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 23:19

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 23:19

Marinha faz alerta para ventos fortes no litoral do Estado Crédito: Vitor Jubini
A Marinha do Brasil emitiu um alerta na noite desta terça-feira (26) para ventos de até 74km/h no litoral Sul do Espírito Santo, mais especificamente, em Marataízes. O alerta é válido da noite desta quarta-feira (27) até a tarde de quinta-feira (28).
De acordo com a Marinha essa condição climática se deve por conta da aproximação e passagem de uma frente fria que leva ventos fortes para a região Sudeste e Sudoeste do Brasil.
A Marinha aconselha os navegantes a consultarem as informações climáticas antes de entrar no mar e pede que haja ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

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