Alerta de ventos de até 74km/h no Litoral Sul do ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta na noite desta terça-feira (26) para ventos de até 74km/h no litoral Sul do Espírito Santo, mais especificamente, em Marataízes. O alerta é válido da noite desta quarta-feira (27) até a tarde de quinta-feira (28).
De acordo com a Marinha essa condição climática se deve por conta da aproximação e passagem de uma frente fria que leva ventos fortes para a região Sudeste e Sudoeste do Brasil.
A Marinha aconselha os navegantes a consultarem as informações climáticas antes de entrar no mar e pede que haja ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.