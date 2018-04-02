Cinema, spa, vista e luxo: conheça apartamentos milionários no ES

Salas de cinema, automação, vistas espetaculares, piscina, área gourmet e luxo, muito luxo. Essas são algumas das características dos imóveis de alto padrão à venda na Grande Vitória. Em busca de segurança, moradores escolhem apartamentos que são verdadeiras mansões localizadas em prédios, com valores que chegam a ultrapassar os R$ 6 milhões. O Gazeta Online visitou esses empreendimentos e mostra o que atrai os clientes exigentes e endinheirados no Espírito Santo.

Por falar em dinheiro, segundo dados das declarações de renda do ano passado, o Estado conta com duas pessoas com patrimônio bilionário e outras 19.212 que possuem bens, títulos e contas a receber acima de R$ 1 milhão. O número de novos capixabas ricos aumentou de 2016 para 2017 em 2.130 pessoas, já que no ano anterior o número de milionários era de 17.082.

PERFIL

E é justamente esse público que busca imóveis de alto padrão, com excentricidades e negociações discretas. "São clientes diferenciados, que têm uma renda muito alta e uma qualidade de vida muito boa. Em função disso, se tornam mais exigentes", explica a consultora para imóveis de luxo Letícia Rody.

Não é uma compra emocional nem rápida. É programada e tratada em um prazo maior. A compra precisa ser um investimento, que irá trazer retorno no futuro para o seu patrimônio. É um cliente que entende muito de economia Letícia Rody

Segundo a especialista, o maior público para esse tipo de imóvel AA é composto por empresários, alguns médicos e profissionais autônomos. "É um perfil preocupado com a segurança e com a vida privada. Ele busca o máximo de discrição", explica.

Letícia afirma que a cobertura, no caso dos apartamentos, é o ápice do luxo. "Geralmente é o dobro do tamanho e com a segurança que o prédio proporciona. Um dos requisitos para aumentar o metro quadrado é ser de frente para o mar, um dos desejos dos capixabas."

REGIÕES PREFERIDAS

A Capital do Estado é a cidade mais procurada por moradores que desejam imóveis de alto padrão. "O primeiro local é Vitória. Ilha do Boi e do Frade, Praia do Canto, Enseada e Mata da Praia são regiões muito buscadas. Mas existe cliente que gosta de Vila Velha, quer morar à beira-mar. Na Praia da Costa são os mais conservadores, depois vem Itapoã e, em seguida, Itaparica, onde as construções são maiores", detalha Letícia.

METRO QUADRADO MAIS CARO

De acordo com a consultora, o imóvel de alto padrão é classificado pelo valor do metro quadrado a partir de R$ 8 mil. "Em Vila Velha, varia de R$ 8 mil a R$ 13 mil. Em Vitória, chega a R$ 14 mil ou mais. Um exemplo é um imóvel na Enseada do Suá, de 243 metros quadrados de área privativa, quatro quartos e a mesma quantidade de garagens, à venda por R$ 3,9 milhões", diz. Quem quiser morar no local, terá que desembolsar R$ 1.500 por mês de condomínio. Confira as fotos.

COBERTURA DUPLEX DE 600 METROS QUADRADOS

Se acordar de frente para o mar é um dos desejos dos capixabas, a primeira cobertura que a equipe do Gazeta Online visitou, na orla de Vila Velha, impressiona pelo tamanho e estilo. O elevador chega direto no hall de entrada do apartamento. Assinada por um arquiteto de renome, ao abrir a porta, a visão do mar 'grita', a sensação é de que você está sobre a água. Sem falar na sala gigantesca integrada à varanda, que mais parece uma loja de decoração, de tão grande e bonita. Obras de arte, mesa de oito lugares, tapetes finos, quadros, sofás, poltronas, cascata e uma escada flutuante compõem o ambiente.

Ao todo, a cobertura duplex de frente para a Praia de Itaparica tem 601 metros quadrados, quatro suítes, 10 banheiros incluindo os dos quartos, piscina, sauna, área gourmet, sala principal e de TV, além de vários ambientes de relaxamento que lembram muito uma casa.

A suíte principal, que fica no primeiro andar, tem banheira de hidromassagem, chaise, duas pias, ducha dupla, espaço de sobra e muita iluminação, pois o fechamento é de vidro. Do closet e do quarto, a vista para o mar continua. Dá até para ver uma ilha que fica bem em frente ao edifício.

Outro detalhe que se destaca é o lavabo, também com vista para o mar. Na verdade, vários detalhes da decoração chamam a atenção. Um quadro com a figura de um macaco muda de acordo com o ponto de observação. Consegui vê-lo com as mãos na boca e no ouvido, mas dizem que ele também tapa os olhos.

Na área ao ar livre do segundo andar, há um jardim vertical, entre a piscina e a sauna. A sala de TV, no mesmo pavimento, tem um telão e sofás. Em uma das suítes, a cama é redonda. Na outra, tem banheira. O espaço gourmet possui paredes de vidro, fogão cooktop sobre a mesa, geladeira e TV. O valor de todo esse luxo é R$ 6,5 milhões, com tudo que há dentro do imóvel. O condomínio custa R$ 2 mil.

A automação também faz parte do projeto, sem falar nas cinco vagas de garagem. "Nesse tipo de imóvel, do celular, o morador prepara a casa para a sua chegada", conta a consultora.

CINEMA DENTRO DE CASA

Que tal ter um cinema dentro de casa? Esse foi o desejo do dono de uma cobertura duplex que está à venda na Praia da Costa, em Vila Velha, por R$ 4 milhões. Na cidade, segundo a consultora, o bairro tem o metro quadrado mais caro. Sala espaçosa, dois andares, piscina, área externa e, principalmente a localização, fazem o preço do imóvel ser alto. O condomínio dessa cobertura sai por R$ 1.500 ao mês. Um ponto forte é a vista para toda a praia. Veja nas imagens.