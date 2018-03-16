Cinco veículos da PRF são blindados para atuar na BR 101

Os cinco carros da Polícia Rodoviária Federal que foram blindados. Crédito: Divulgação

Cinco veículos da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo foram blindados e agora poderão suportar tiros de armas de mão, mesmo as mais poderosas, como uma pistola calibre 9mm, também utilizado em submetralhadoras ou um revólver 44.

A blindagem foi bancada pela Eco101 e faz parte do convênio que prevê repasse de verba anual da concessionária para o aparelhamento da PRF para a execução dos serviços de policiamento e apoio à fiscalização na BR 101.