Cinco veículos da PRF são blindados para atuar na BR 101

Cinco veículos da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo foram blindados e agora poderão suportar tiros de armas de mão, mesmo as mais poderosas, como uma pistola calibre 9mm, também utilizado em submetralhadoras ou um revólver 44.
A blindagem foi bancada pela Eco101 e faz parte do convênio que prevê repasse de verba anual da concessionária para o aparelhamento da PRF para a execução dos serviços de policiamento e apoio à fiscalização na BR 101.
A Eco101 diz que já repassou R$ 3 milhões à PRF no Espírito Santo nos últimos quatro anos. No final do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal recebeu da empresa o sistema de videomonitoramento que permite acesso em tempo real, por meio de fibra óptica, a imagens captadas por 23 câmeras ao longo dos 476 quilômetros do trecho capixaba da rodovia.