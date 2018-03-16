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leonel ximenes

Cinco veículos da PRF são blindados para atuar na BR 101

Carros poderão suportar tiros de armas de mão, mesmo as mais poderosas, como uma pistola calibre 9mm, também utilizado em submetralhadoras ou um revólver 44

Publicado em 16 de Março de 2018 às 10:50

Públicado em 

16 mar 2018 às 10:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os cinco carros da Polícia Rodoviária Federal que foram blindados. Crédito: Divulgação
Cinco veículos da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo foram blindados e agora poderão suportar tiros de armas de mão, mesmo as mais poderosas, como uma pistola calibre 9mm, também utilizado em submetralhadoras ou um revólver 44.
A blindagem foi bancada pela Eco101 e faz parte do convênio que prevê repasse de verba anual da concessionária para o aparelhamento da PRF para a execução dos serviços de policiamento e apoio à fiscalização na BR 101.
A Eco101 diz que já repassou R$ 3 milhões à PRF no Espírito Santo nos últimos quatro anos. No final do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal recebeu da empresa o sistema de videomonitoramento que permite acesso em tempo real, por meio de fibra óptica, a imagens captadas por 23 câmeras ao longo dos 476 quilômetros do trecho capixaba da rodovia. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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