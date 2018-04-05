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  • Cinco atos entre prevenção e repressão ao crime
Gustavo Senna

Cinco atos entre prevenção e repressão ao crime

Não adiantam discursos que iludem o cidadão, maquiando a má gestão e a falta de planos na área da segurança

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 19:10

Públicado em 

05 abr 2018 às 19:10

Colunista

Primeiro ato: a cena se repete. Mais uma pessoa é vítima de violência urbana, tendo a vida ceifada por um tiro de bala “perdida” decorrente de um confronto entre policiais e traficantes. A bala, infelizmente, não é “perdida”, pois encontrou o caminho da testa de Karolaine, 18 anos, uma jovem que teve a vida e os sonhos interrompidos, inclusive de ver e acompanhar o crescimento de seu filho Heitor, de um mês de idade, mais um dos inúmeros órfãos da violência que campeia nesse nosso Brasil.
Segundo ato: a reação das “autoridades”. Mais do mesmo. Em relação ao trágico caso, conforme noticiado, uma autoridade disse que “a polícia vai reagir quando for afrontada”. Não se discute, por óbvio, o direito de policiais reagirem quando atacados por criminosos. Porém, lamenta-se que no discurso das autoridades responsáveis pela segurança pública não se encontre a palavra prevenção. Infelizmente, o que se escuta, como um mantra, é apenas a palavra repressão.
Lamenta-se que no discurso das autoridades responsáveis pela segurança pública não se encontre a palavra prevenção. Infelizmente, o que se escuta, como um mantra, é apenas a palavra repressão
Terceiro ato: o calvário da população. Fatos como esse só atestam a ineficiência administrativa no que se refere às políticas públicas de segurança. Não adiantam discursos midiáticos, que visam iludir o cidadão, maquiando a má gestão, a falta de planos e planejamento na área da segurança pública. Não adiantam discursos que buscam debitar o problema a outros fatores, tais como o conhecido chavão “a culpa é da legislação frouxa”. Esse é um discurso hipócrita, que não enfrenta verdadeiramente o problema em sua essência. O resultado dessa política monocular? Mais sofrimento para a população, que é tomada pelo medo e desesperança.
Quarto ato: o Estado débil. Desse modo, de Estado forte e garantidor dos direitos fundamentais passamos a um Estado débil, perdido, impotente e frágil. Um Estado que não reage de forma inteligente em relação ao problema da criminalidade. Portanto, em questão de segurança pública, valendo-se de Canotilho, se pode dizer que não há uma “condução responsável dos assuntos do Estado”.
Quinto ato: o caminho da prevenção. O crime, como já disse Durkheim, sempre existirá. Por isso, a repressão também sempre existirá. Porém, não se pode enfrentar esse grave problema social apenas com os olhos voltados para esse caminho. Persistir nessa visão turva só trará como resposta o fracasso. É preciso avançar e entender que existem outros caminhos. E, certamente, a prevenção, como dizem todos os estudos sérios no mundo, é um dos mais indicados, é a esperança. Então, que se comece e se pratique o verbo “esperançar”.
*O autor é promotor de Justiça e professor da FDV
 

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