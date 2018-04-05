Cinco atos entre prevenção e repressão ao crime

encontrou o caminho da testa de Karolaine, 18 anos, uma jovem que teve a vida e os sonhos interrompidos, inclusive de ver e acompanhar o crescimento de seu filho Heitor, de um mês de idade, mais um dos inúmeros órfãos da violência que campeia nesse nosso Brasil. Primeiro ato: a cena se repete. Mais uma pessoa é vítima de violência urbana, tendo a vida ceifada por um tiro de bala “perdida” decorrente de um confronto entre policiais e traficantes. A bala, infelizmente, não é “perdida”, pois, 18 anos, uma jovem que teve a vida e os sonhos interrompidos, inclusive de ver e acompanhar o crescimento de seu filho Heitor, de um mês de idade, mais um dos inúmeros órfãos da violência que campeia nesse nosso Brasil.

“a polícia vai reagir quando for afrontada”. Não se discute, por óbvio, o direito de policiais reagirem quando atacados por criminosos. Porém, lamenta-se que no discurso das autoridades responsáveis pela segurança pública não se encontre a palavra prevenção. Infelizmente, o que se escuta, como um mantra, é apenas a palavra repressão. Segundo ato: a reação das “autoridades”. Mais do mesmo. Em relação ao trágico caso, conforme noticiado, uma autoridade disse que. Não se discute, por óbvio, o direito de policiais reagirem quando atacados por criminosos. Porém, lamenta-se que no discurso das autoridades responsáveis pela segurança pública não se encontre a palavra prevenção. Infelizmente, o que se escuta, como um mantra, é apenas a palavra repressão.

Lamenta-se que no discurso das autoridades responsáveis pela segurança pública não se encontre a palavra prevenção. Infelizmente, o que se escuta, como um mantra, é apenas a palavra repressão

Terceiro ato: o calvário da população. Fatos como esse só atestam a ineficiência administrativa no que se refere às políticas públicas de segurança. Não adiantam discursos midiáticos, que visam iludir o cidadão, maquiando a má gestão, a falta de planos e planejamento na área da segurança pública. Não adiantam discursos que buscam debitar o problema a outros fatores, tais como o conhecido chavão “a culpa é da legislação frouxa”. Esse é um discurso hipócrita, que não enfrenta verdadeiramente o problema em sua essência. O resultado dessa política monocular? Mais sofrimento para a população, que é tomada pelo medo e desesperança.

Quarto ato: o Estado débil. Desse modo, de Estado forte e garantidor dos direitos fundamentais passamos a um Estado débil, perdido, impotente e frágil. Um Estado que não reage de forma inteligente em relação ao problema da criminalidade. Portanto, em questão de segurança pública, valendo-se de Canotilho, se pode dizer que não há uma “condução responsável dos assuntos do Estado”.

Quinto ato: o caminho da prevenção. O crime, como já disse Durkheim, sempre existirá. Por isso, a repressão também sempre existirá. Porém, não se pode enfrentar esse grave problema social apenas com os olhos voltados para esse caminho. Persistir nessa visão turva só trará como resposta o fracasso. É preciso avançar e entender que existem outros caminhos. E, certamente, a prevenção, como dizem todos os estudos sérios no mundo, é um dos mais indicados, é a esperança. Então, que se comece e se pratique o verbo “esperançar”.

*O autor é promotor de Justiça e professor da FDV