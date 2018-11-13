Chuva no ES: negligência é uma das nossas maiores tragédias

Soa atual, mas o parágrafo anterior não se refere às chuvas mais recentes no Estado, que desde a semana passada têm forçado a retirada de pessoas de suas casas;. O trecho é de uma matéria de 18 de janeiro de 1985, desta mesma Gazeta, que abordava as medidas, tomadas pelas autoridades da época, após as intensas chuvas que provocaram, inclusive, a tragédia do Morro do Macaco, em Tabuazeiro.

Quem lê, hoje, constata que pouca coisa mudou: áreas de risco continuam sendo ocupadas sem as obras de contenção necessárias, sejam em leitos de rio, sejam em encostas. Com a chegada da temporada de chuvas mais intensas (novembro é historicamente chuvoso), já é tarde demais. Em reação, o poder público mobiliza ações emergenciais que acabam valendo somente até a próxima tempestade. As regiões afetadas voltam a ser ocupadas, e começa a contagem regressiva para o próximo temporal. Faltam intervenções preventivas, sobra imediatismo. O futuro fica sempre para mais tarde.

As regiões da Grande Vitória mais atingidas são quase sempre os mesmas, exemplo patente é Cobilândia. “A maioria dos bairros de Vila Velha ficou totalmente alagada no momento das chuvas, devido à falta de escoamento. Essa situação tem se transformado numa rotina para os seus moradores, como é o caso de Antenor José da Silva, que mora em Cobilândia há 20 anos e está com sua casa cercada pelas águas há quatro dias.” Poderia também ser um relato recente do drama vivido pelos moradores do bairro, mas é outro registro do dilúvio de 1985. Nacionalmente, o descaso não é diferente. O deslizamento em Niterói no fim de semana, que deixou 15 mortos, soma-se a tantos outros desastres que atestam que a negligência é uma de nossas tragédias mais inescapáveis.