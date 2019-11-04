Chegar a menos de mil homicídios será marco importante para o ES

O bucolismo e a tranquilidade de Alfredo Chaves, no Sul do Estado Crédito: Divulgação

Alfredo Chaves tem dado um sopro de paz para o Espírito Santo nos últimos cinco anos, já que não há registro de assassinatos na cidade nesse período. O município da Região Serrana, um dos 19 do Estado sem mortes violentas em 2019 , simboliza a onda de redução de homicídios que enche o capixaba de otimismo, já há algum tempo acostumado a não encontrar mais o Estado encabeçando os rankings nacionais de violência.

E uma marca importante pode ser atingida em 2019: a de menos de mil homicídios assinalados em um ano. O governador Renato Casagrande, durante a abertura do 14° Encontro de Lideranças Empresariais da Rede Gazeta, em Pedra Azul, fez a previsão , baseado em tendências estatísticas com potencial de se consolidar. Caso se confirme, será um referencial para esta década. Segundo o governador, em 2010, foram 1.845 assassinatos no Estado, uma relação de 50,1 homicídios por grupo de 100 mil pessoas. Em 2019, a perspectiva é que fique em torno de 23 por 100 mil.

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Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) deixam evidente a tendência de queda: enquanto em 2017 ocorreram 1.408 homicídios no Espírito Santo, no ano seguinte, 2018, foram 1.109. Vale lembrar da explosão de violência ocorrida durante a greve da PM, em 2017, o que explica uma queda tão abrupta de um ano para o outro. Se os números de 2019 saírem mesmo da casa dos milhares, a redução também será considerável, com pelo menos 110 mortes a menos que em 2018.

São números que podem coroar as políticas de Estado na segurança pública, como a integração policial, que vêm sendo implementadas desde meados da década passada. A consistência das medidas e o comprometimento dos governos que se sucederam se refletem na redução das mortes.

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Mas os dados ainda são alarmantes, as autoridades não podem relaxar. Principalmente porque ainda não há sensação de segurança: os êxitos nos homicídios ainda precisam se repetir principalmente nos crimes contra o patrimônio.