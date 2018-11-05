Responsabilidades não podem correr rio abaixo

Foram 17 dias de angústia e desespero até a lama de rejeitos de minério atingir a foz do Rio Doce, em Regência, em 2015. Agora, lá se vão três anos de agonia de quem perdeu bem mais do que o sustento com a maior tragédia ambiental do país e não consegue retomar a própria vida com o mínimo de dignidade. À beira do curso das águas, lançadas à terceira margem do rio, essas pessoas - principalmente pescadores, artesãos e marisqueiros - continuam reféns do silêncio do poder público e das empresas envolvidas.

Estão até hoje expostas à vulnerabilidade social, mas não só elas foram afetadas: donos de pousadas e empresários de negócios ligados ao rio também amargam prejuízos, impondo uma realidade bem mais dramática à cadeia econômica das regiões ribeirinhas. Em três anos, consolidou-se um isolamento que remete ao célebre conto de Guimarães Rosa que dá título a este editorial, sem, evidentemente, as doses de encantamento da literatura produzida pelo escritor mineiro. Sobra desesperança.

Triste ironia, é na catástrofe que está sendo dimensionada a importância do Doce para as comunidades que o margeiam, de Baixo Guandu a Regência. Não por pouco, todas as grandes civilizações, na trajetória da História, ergueram-se ao longo de vales fluviais. A preservação das águas, da fauna e da flora, é portanto uma questão de sobrevivência, as trincheiras da proteção ambiental não podem ser abandonadas. O rio é a própria vida dessas pessoas, uma conexão que explica a própria ecologia.

Três anos depois do rompimento da barragem em Bento Rodrigues, a tragédia continua. A reportagem superespecial, produzida pela jornalista Raquel Lopes e pelo repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, segue até amanhã mostrando que a população ainda luta por auxílio, sem respostas. Padece física e psicologicamente. Enquanto isso, ainda não há resultados sobre contaminação do Rio, há insegurança até mesmo para o consumo da água entre os moradores das cidades.