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Amarildo na Copa

Nada mais importa!

Confira a retrospectiva de charges do Amarildo sobre Copa do Mundo

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 04:00

Amarildo

Amarildo

Publicado em 

02 dez 2022 às 04:00
Nada mais importa. Retrospectiva Amarildo na Copa
Nada mais importa. Retrospectiva Amarildo na Copa Crédito: @amarildocharges (Amarildo)
Nosso chargista Amarildo está de férias (merecidas) e, enquanto ele descansa, separamos uma seleção de charges publicadas ao longo das Copas do Mundo. 
A de hoje foi publicada por Amarildo durante a Copa de 2010, na Copa da África do Sul.

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