Ingressos para a Copa

Nosso chargista Amarildo está de férias (merecidas) e, enquanto ele descansa, separamos uma seleção de charges publicadas ao longo das Copas do Mundo.
A de hoje foi publicada por Amarildo durante a Copa de 2014, no Brasil.
Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 04:00
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