Esperança renovada

A humanidade tem por hábito acreditar em ciclos de renovação. Talvez nenhum deles seja mais carregado de simbolismo do que a virada do ano e suas noções de balanço e recomeço, sejam motivadas pela espiritualidade, sejam movidas pela simples esperança. O calendário inspira planos na vida pessoal, e na vida pública não é diferente: 2019 chega cercado de expectativas, com novos governantes assumindo os Executivos do país e do Estado após anos de crise econômica. O desejo comum aos brasileiros é que o cenário de 13 milhões de desempregados em breve seja página virada.

Renato Casagrande tem grandes chances de largar na frente de outros governadores eleitos, uma vez que, enquanto alguns Estados estão afundados em dívidas, o Espírito Santo foi o único a ganhar nota A do Tesouro Nacional. Ao assumir o Palácio Anchieta com as contas em dia, terá mais área de manobra para investir em políticas públicas estruturantes. Isso, é claro, sem descuidar do ajuste fiscal conseguido a duras penas durante o período de vacas magras, mesmo que as perspectivas de crescimento do PIB capixaba acima da média nacional sejam concretizadas.

O socialista, que já ocupou o cargo de 2011 a 2014, conhece as potencialidades e os desafios do Espírito Santo. Sabe que este pedaço de terra tem vocação para o comércio exterior, mas que sofre com gargalos logísticos. Quase a metade (45,9%) das rodovias são precárias, criando obstáculos ao acesso aos terminais marítimos, também limitados. Nesse ponto, vai precisar de articulação política com o governo federal para destravar projetos imprescindíveis, como o Contorno do Mestre Álvaro, a duplicação das BRs 101 e 262 e a construção da EF-118, ramal ferroviário entre o litoral capixaba e o Sul do Rio. Também deve dar apoio institucional a investimentos privados, como o Porto da Imetame, em Aracruz, e o Porto Central, em Presidente Kennedy.

Há outras áreas, no entanto, em que o desenvolvimento estará especialmente nas mãos do governo estadual. É o caso da educação, cerne de políticas estruturantes, mas setor em que o Espírito Santo teve um desempenho agridoce: ficou em primeiro lugar no Ideb, mas abaixo da meta. Projeto bem-sucedido da gestão de Paulo Hartung, a Escola Viva deve ser mantida como programa de Estado, não de governo. Já na segurança pública, é preciso sensibilidade para entender a realidade complexa e multicausal da violência, investindo na eficiência das polícias, mas também em programas sociais que reduzam as desigualdades  promessa do programa Estado Presente, revisitado por Casagrande, que será cobrada pelos eleitores.