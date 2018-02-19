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Opinião de A GAZETA

Duplicação da BR 262 no Estado acumula mais um fracasso

Novela iniciada em 2006 prossegue com o adiamento de obras em Marechal Floriano, em um trecho de apenas 7,2 km que não ficou livre dos tradicionais atrasos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2018 às 23:57

Publicado em 18 de Fevereiro de 2018 às 23:57

Condenada a repasses orçamentários e rituais burocráticos da União, a BR 262 sofre mais uma parada no seu arrastado processo de duplicação. A decepção agora é em relação a um pequeno percurso. São apenas 7,2 quilômetros na região de Marechal Floriano, mas não livres dos tradicionais atrasos, acentua o jornalista Leonel Ximenes na coluna Victor Hugo, em A GAZETA.
A previsão mais recente é que as obras comecem em abril e não mais em fevereiro  um acréscimo de dois meses na demora. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alega que a sua própria diretoria lerdou na aprovação de projetos, e que também é necessário atender exigências do Instituto Estadual de Meio Ambiente sobre manejo da fauna local. E assim caminham órgãos públicos, sem muita sinton ia.
Tem 12 anos a novela da duplicação de trechos da BR 262 que somam apenas 51 quilômetros no território capixaba. Começou em 2006 e acumula muitas promessas descumpridas. O auge dos fracassos ocorreu em setembro 2013, quando as regras do leilão afugentaram investidores. Não houve proposta. Um mês antes, A GAZETA alertou sobre defeitos no modelo de concorrência: Falhas no processo ameaçam duplicação, diz o título da reportagem em 10 de agosto daquele ano.
Transferência de infraestrutura ao setor privado é alternativa à incapacidade de investimento governamental, mas se não for bem conduzida, pode causar dor de cabeça aos usuários. O Espírito Santo viaja pela BR 101 nessa experiência frustrante. A demora na duplicação tem afetado gravemente a segurança no trânsito e causado sérios prejuízos econômicos.
Compete ao Estado aprimorar concessões, fazê-las de modo mais ágil, e fiscalizar com rigor o cumprimento dos contratos. Falha em qualquer desses itens contraria o interesse público.

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