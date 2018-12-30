Chantagem não é política

Otempo passa, mas velhas práticas persistem. Há um ano, no dia 28 de setembro de 2017, este jornal apontava, neste mesmo espaço, a pressão exercida pelo ministro da Secretaria de Governo da gestão de Michel Temer, Carlos Marun, sobre governadores dos Estados, para que apoiassem a reforma da Previdência em troca da liberação de financiamento de bancos públicos. Chantagem, em bom português. Doze meses depois, é a vez de Paulo Guedes, futuro superministro da Economia, usar do mesmo expediente, cobrando favores em troca de benefícios. Parece que o toma lá, dá cá é uma instituição brasileira.

Em encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio (Firjan), no dia 17 deste mês  o mesmo em que prometeu meter a faca no Sistema S , Guedes escancarou a sua estratégia de intimidação. Vai apoiar a reforma? Não, eu não vou, não. Foi um prazer te conhecer. Vá lá pagar a sua folha, disse o economista, simulando como se daria o diálogo com governadores e prefeitos. Toda reforma que tiver, eu quero fazer questão de que o dinheiro vá para Estados e municípios. Agora me dá a reforma primeiro, completou.

Chantagem ou mera truculência de alguém que não está acostumado à política, tanto faz. O fato é que condicionar a descentralização de recursos federais, que deveria atender a critérios técnicos, ao endosso a ações do governo é o contrário do que a política deveria ser. Diálogo e negociação com os grupos de interesse são a alma dos regimes democráticos.