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Editorial

Chantagem não é política

No ano passado, gestão Temer pressionou governos por apoio à reforma da Previdência. Agora, Paulo Guedes segue o mesmo caminho

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 00:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 00:19
Otempo passa, mas velhas práticas persistem. Há um ano, no dia 28 de setembro de 2017, este jornal apontava, neste mesmo espaço, a pressão exercida pelo ministro da Secretaria de Governo da gestão de Michel Temer, Carlos Marun, sobre governadores dos Estados, para que apoiassem a reforma da Previdência em troca da liberação de financiamento de bancos públicos. Chantagem, em bom português. Doze meses depois, é a vez de Paulo Guedes, futuro superministro da Economia, usar do mesmo expediente, cobrando favores em troca de benefícios. Parece que o toma lá, dá cá é uma instituição brasileira.
Em encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio (Firjan), no dia 17 deste mês  o mesmo em que prometeu meter a faca no Sistema S , Guedes escancarou a sua estratégia de intimidação. Vai apoiar a reforma? Não, eu não vou, não. Foi um prazer te conhecer. Vá lá pagar a sua folha, disse o economista, simulando como se daria o diálogo com governadores e prefeitos. Toda reforma que tiver, eu quero fazer questão de que o dinheiro vá para Estados e municípios. Agora me dá a reforma primeiro, completou.
Chantagem ou mera truculência de alguém que não está acostumado à política, tanto faz. O fato é que condicionar a descentralização de recursos federais, que deveria atender a critérios técnicos, ao endosso a ações do governo é o contrário do que a política deveria ser. Diálogo e negociação com os grupos de interesse são a alma dos regimes democráticos.
Daqui a dois dias, Bolsonaro recebe a faixa presidencial com a missão de tocar as reformas necessárias para que o país saia da crise em que está atolado. O peesselista começa seu mandato com um déficit das contas públicas estimado em R$ 139 bilhões, o que atravanca investimentos e a manutenção de serviços e programas sociais. Por mais crucial que um projeto como a Previdência seja para a reversão desse quadro, ele não pode ser resolvido à base do grito. É preciso convencer os atores do jogo político da necessidade da revisão das regras de aposentadoria e do enxugamento da máquina. No ano passado, a ameaça de Marun terminou com uma carta dos governadores contra os atos arbitrários para extrair alinhamentos políticos, possíveis apenas em ditaduras cruéis. Se continuar a tentar aprovar projetos sem permitir divergências, Bolsonaro estará indo no mesmo caminho.

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