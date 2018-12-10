Cercado de reza forte

Vivo cercado de mim. Cada objeto, o acaso, sejam quadros, estatuetas ou fotografias remetem-me ao mesmo tempo a cenas de afeto da era que representam. E, às vezes, isso dói ou dá saudade. Sim, porque o futuro trata-se de uma imensa batalha contra e a favor da morte e do morrer, esta farsa de vida, em um plano ou planeta.

Devo criar um eu individual, um deus, que só eu mesmo possa integrar em mim, sob as variadas formas de ser e estar, sendo pai, filho e um santo espírito, e muitos outros mais, que existem ao mesmo tempo e espaço. Alguns conseguem concebê-los, imaginá-los. Cada um de nós, quem sabe, tem insólitos formatos que nos roubam a identidade consciente.

Terá sido por isso que o gênio de Freud concebeu como o início da vida o momento em que aquele que nasce se comunica com o que faz nascer. Uma mãe que se deixa inventar para ser todas as coisas. Olha outra forma de deus aí, minha gente!

Olho a parede de madeira na sala onde batuco estas traçadas linhas, e me vejo abençoado pelo neto Bento, caboclo amazonense que me remete às águas do Rio Negro. Estas como este, são únicas. Não deformam com nada ou ninguém, nem às águas de onde vêm, o velho Solimões, que brota das montanhas de gelo, mas ferve. Olho para o lado, estou completamente nu, em uma foto. Com um ano e pouco, acho, carregado carinhosamente por tio Beto.

São todos eles o deus que sou? Capaz de ser. Quem sabe não sou eu o deus deles?

Tia Zeneide sentada na escadaria de mármore comigo, à esquerda, e meu irmão Sergio, à direita. Era linda tia Zeneide. Perto da tia avó Cecy, exímia jogadora de palavras cruzadas está me olhando. Jamais casou: “Sexo obrigatório só mediante estupro”. Um quadro com a figura do papai pintado pela brilhante Lena Brotas me olha com ternura. Conforme você olhar, aparece um azulado. Pai você está se mexendo?

Acima desse olhar, a escadaria, foto do Pedro Fonseca que dá no palácio. Tirada de cima para baixo, deixa ver ao fundo dois homens conversando calmamente. Conversava-se calmamente.

Neste santuário estão, em fotos, meus três: Alice, Paula e Bento. Em outra, a turma da Rua Sete, ali no bar onde era a prefeitura. São Francisco me espreita em tela de João Martins, assim como Santo Agostinho que antes de benzer o corpo era um cão da pá virada. Não valia um tostão. Depois, pediu ajuda à sua trindade pessoal e endeusouse.

Morro de constrangimento. Ao lado e acima da parede, Fernando Pessoa me espreita, graças ao desenho à crayon de João. No corredor de entrada, um montão de instrumentos musicais. Metade deles eu domino. Eu não disse que era bem tocado.