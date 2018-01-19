Ceasa-ES vende quase R$ 1 bilhão em 2017

Movimentação de produtores e consumidores na Ceasa. Crédito: Gazeta Online

Com as chuvas de volta, o ano de 2017 foi de recuperação para a produção agrícola no Espírito Santo. Somente na Ceasa o valor comercializado de frutas, verduras e legumes foi 24,6% maior que o ano de 2016. Ao todo, foram vendidos 488 milhões de quilos, o que gerou uma movimentação financeira de R$ 948 milhões.

Queda de preços

Com a volta do reequilíbrio da oferta, os preços dos hortifrutigranjeiros de procedência capixaba tiveram queda, como foi o caso do mamão e do chuchu, que estão 39% mais baratos comparados com 2016. O inhame segue com 32% de baixa e o repolho, 24%.

Vaquinha do PT

O PT capixaba estima em R$ 5 mil o custo da mobilização do partido para acompanhar o julgamento de Lula nesta quarta na Praça Costa Pereira. Vai ratear a despesa com as entidades que vão participar do ato.

Bairro sitiado

O bairro Vila Nova de Colares, na Serra, está dominado. Não bastassem os traficantes, agora também os mosquitos estão se sentindo os donos do pedaço. Então fica assim: a população local pode até escapar de uma ou outra bala perdida, mas não tem como fugir das picadas.

Burocracia

Tem Centro de Formação de Condutores reclamando que o Detran-ES não está seguindo a legislação nacional e continua exigindo dos CFCs o Alvará da Vigilância Sanitária.

Viva a Monarquia!

O príncipe dom Luiz Phillipe de Orleans e Bragança, membro da família imperial do Brasil, estará em Vitória no próximo sábado para lançar seu livro “Por que o Brasil é um país atrasado?”. Às 19h, na Saraiva do Shopping Vitória.

Não deixou saudades

Em janeiro, os empregadores eram obrigados a recolher a contribuição ao sindicato patronal. Em março, eram obrigadas a descontar da folha de pagamento dos funcionários o equivalente a um dia de salário. Não precisam mais. Graças ao fim do Imposto Sindical.

O vizinho gostou

Em um vídeo que divulgou na internet, o prefeito Luciano Rezende mostra a sala envidraçada de embarque do futuro Aeroporto de Vitória, aponta para longe e diz: “Um painel pintado pela natureza, o Mestre Álvaro”. Sim, que fica na Serra.

De olho no voto

A eleição neste ano começa mais cedo. Ou alguém ignora que o verdadeiro 1º turno começa quarta com o julgamento de Lula?





Alô, torcedor!

O futebol brasileiro é isso que está sendo jogado nos Estados?

MINIENTREVISTA

Coordenadora estadual do Movimento Brasil Livre (MBL), Raquel Gerde fala sobre presidenciáveis, censura e a eleição no Estado.

O MBL torce pela condenação de Lula. Estão com medo de enfrentá-lo nas urnas?

O MBL torce para que a justiça seja feita, materializada pela condenação do Lula. Não temos medo de enfrentá-lo nas urnas.

Para vocês, Bolsonaro é a solução para o Brasil?

Não. O MBL não se apega a pessoas, mas sim a ideias. Não acreditamos que uma pessoa sozinha seja capaz de colocar o Brasil nos trilhos. Além disso, a política econômica de Bolsonaro não se coaduna totalmente com aquilo em que acreditamos.

O MBL se diz liberal, mas apoiou a censura à exposição do Santander em Porto Alegre. Que liberalismo é esse?

Ser liberal não significa que moralmente somos a favor do que foi exibido. A exposição teve um viés claro de subverter moralmente as crianças ali presentes. Boicote e censura são institutos totalmente diferentes. Nós não mandamos fechar a exposição, simplesmente enviamos um recado para os promotores do evento que não estávamos satisfeitos com aquilo.

A quem o movimento vai apoiar para governador no ES?

Nós ainda não temos um nome.

Pretendem se transformar em partido político?