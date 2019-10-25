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Renata  Rasseli

CBN transmite Fim de Expediente direto de Pedra Azul para todo Brasil: galeria de fotos

O programa recebeu os jornalistas Andréia Sadi e Alex Escobar

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 20:02

Públicado em 

25 out 2019 às 20:02
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta Crédito: Cacá Lima
Foi um sucesso a transmissão do terceiro programa "Fim de Expediente" direto de Pedra Azul para todo o Brasil pela "CBN Vitória", nesta sexta-feira (25), durante o  14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta. Os jornalistas da Globo Alex Escobar e Andréia Sadi bateram um papo com  os  âncoras da atração, Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina e  o alto empresariado e políticos presentes no evento. Durante o programa, o empresário Jônice Tristão, 90, falou no ar para Dan que estava feliz em sediar o encontro da Gazeta desde a primeira edição em sua pousada. Sempre bem-humorado, Dan apresentou a Sadi como "latifundiária de inteligência e feminilidade" e sacudiu a plateia com muitos aplausos. Aliás, a jornalista política foi a mais tietada da tarde de sexta-feira, em Pedra Azul. Durante o bate-papo com o trio do FDE, Sadi causou quando disse que faz terapia e que seu analista pediu para esquecer a palavra culpa. "Mulher sente culpa desde que nasce". Já Escobar pediu para o Estado emplacar um time na primeira divisão do futebol brasileiro. "Sou América e lembro de quando o time perdeu para o Rio Branco", brincou. Ele elogiou ainda a atuação do Flamengo diante do Grêmio, durante a Libertadores. 

Encontro de Lideranças - Fim de Expediente

Encontro de Lideranças - Fim de Expediente 2

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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