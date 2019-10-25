CBN transmite Fim de Expediente direto de Pedra Azul para todo Brasil: galeria de fotos

Foi um sucesso a transmissão do terceiro programa "Fim de Expediente" direto de Pedra Azul para todo o Brasil pela "CBN Vitória", nesta sexta-feira (25), durante o 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta. Os jornalistas da Globo Alex Escobar e Andréia Sadi bateram um papo com os âncoras da atração, Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina e o alto empresariado e políticos presentes no evento. Durante o programa, o empresário Jônice Tristão, 90, falou no ar para Dan que estava feliz em sediar o encontro da Gazeta desde a primeira edição em sua pousada. Sempre bem-humorado, Dan apresentou a Sadi como "latifundiária de inteligência e feminilidade" e sacudiu a plateia com muitos aplausos. Aliás, a jornalista política foi a mais tietada da tarde de sexta-feira, em Pedra Azul. Durante o bate-papo com o trio do FDE, Sadi causou quando disse que faz terapia e que seu analista pediu para esquecer a palavra culpa. "Mulher sente culpa desde que nasce". Já Escobar pediu para o Estado emplacar um time na primeira divisão do futebol brasileiro. "Sou América e lembro de quando o time perdeu para o Rio Branco", brincou. Ele elogiou ainda a atuação do Flamengo diante do Grêmio, durante a Libertadores.