Casagrande vai fazer reunião do secretariado no dia 2 de janeiro

Renato Casagrande Crédito: Vitor Jubini

O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), decidiu fazer em 2 de janeiro, no dia seguinte à sua posse, a primeira reunião do secretariado. No encontro, previsto para as 10h no Palácio Anchieta, ele vai transmitir ao primeiro escalão as diretrizes e normas da gestão. Alguns anúncios também serão feitos, mas o socialista não quis adiantar quais serão.

As diretrizes

“Em linhas gerais, vou reforçar o que já venho falando publicamente. Vamos pedir aos secretários cautela, diálogo, transparência, paciência, eficiência e retorno nas ações do governo”, adianta Casagrande. Da reunião, só participarão integrantes do primeiro escalão.

Fora, Temer!

Ao se despedir dos ministros ontem, o presidente diz que sentirá falta do “Fora, Temer!”.

Pré-posse

Mesmo sem ter tomado posse como presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-ES, Manato já ocupa com sua Mercedes branca a vaga no estacionamento do órgão e a sala destinada a ele, a partir de janeiro.

Pré-posse 2

Pelo menos tem uma vantagem: Manato já está conseguindo chegar à sede do Sebrae-ES sem usar o GPS.

Sebrae, o retorno

Ainda sobre a eleição do Sebrae-ES, o presidente da Federação do Comércio, José Lino Sepulcri, justifica dessa forma ter excluído Aroldo Natal, presidente do Bandes, do grupo da Fecomércio-ES no zap:

Sebrae, o retorno 2

“Eu não expulsei o Aroldo Natal do grupo da Fecomércio. O grupo foi formado somente para pessoas de palavra, e ele não encaixa nesse contexto.”

Sebrae, o retorno 3

Ouvido pela coluna, Natal respondeu: “Não me comprometi com o Zé Lino, até porque não era comigo com quem ele estava negociando. Fez várias reuniões e eu nem fui convidado”.

Quem é quem

Para recordar: Manato venceu Sepulcri na eleição para a presidência do Sebrae-ES por 7 votos a 6. Um dos votos do deputado federal foi de Aroldo Natal, representando o Bandes.

Constatação

Na prática, temos 11 Supremos Tribunais Federais. E uma enorme insegurança jurídica.

Indiferença

Ontem à tarde, no Terminal Jardim América do Transcol, duas crianças imploravam à mãe para ir ao banheiro e para beber água. A dona ignorou o apelo, ficou mais de 10 minutos teclando no celular, o ônibus chegou e as duas crianças, coitadas, embarcaram com sede e apertadas.

Bancada dos suplentes

Na cerimônia de diplomação dos eleitos no TRE-ES, Neucimar Fraga (PSD), Marcus Vicente (PP) e João Coser (PT), candidatos a deputado federal derrotados, ficaram o tempo todo juntos.

Uma em 15

Na mesa da cerimônia, havia 15 autoridades – e apenas uma mulher: a juíza auxiliar do TRE, Maria do Céu Pitanga.

Em família

Cada diplomado pôde levar apenas um convidado, mas o governador eleito Casagrande levou a mãe e a mulher. Entraram na vaga de uma aliada que abriu mão do convite.

Climão

O deputado reeleito Bruno Lamas (PSB) chegou cedo, com a mulher e a mãe, o cerimonial não permitiu que elas entrassem e ele, contrariado e bravo, foi embora

No clima

Capitão Assumção, eleito deputado estadual, parecia uma árvore de Natal com tantas medalhas na farda.

Fome zero

Reeleito, o deputado Euclério Sampaio chegou ao TRE contando que tinha comido purê de batatas, estrogonofe, camarão e sanduíche.

Cansou

A parte mais cansativa da cerimônia foi o longo discurso do vice-presidente e corregedor do TRE, desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza. Ele citou Obama, Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, Miguel de Cervantes e Ariano Suassuna, entre outros.

Excesso

Um dos presentes observou: “Se aqui tivesse um intérprete de Libras, o coitado teria ido embora com LER, a lesão por esforço repetitivo”.

Ausência

Magno Malta não foi prestigiar a diplomação de Lauriete.

Ele merece!

O cantor e compositor Raul Sampaio, 90 anos completados em julho, vai receber hoje a Comenda Rubem Braga.

Alô, eleitor!

Dá pra confiar no primo de Collor?