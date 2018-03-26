Casagrande vai disputar o Palácio Anchieta

O anúncio da pré-candidatura será feito daqui a pouco, às 15 horas, em um escritório na Praia do Canto Crédito: Divulgação

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) será candidato ao governo do Estado. O anúncio da pré-candidatura será feito daqui a pouco, às 15 horas, em um escritório na Praia do Canto. A informação foi confirmada à coluna por um alto dirigente do PSB.

Com essa confirmação, Casagrande colocará um ponto final às dúvidas quanto ao seu caminho eleitoral. Até agora, persistia a especulação de que ele pudesse optar por uma candidatura ao Senado, teoricamente mais cômoda, para evitar eventual reencontro com o governador Paulo Hartung (PMDB) na corrida ao Palácio Anchieta.

Casagrande, assim, antecipa-se à definição do próprio Hartung. Até o dia 7 de abril, o governador precisa tomar duas decisões importantes: se permanece no PMDB e se permanece no cargo. Se ficar no governo, Hartung dará um forte indicativo de que disputará a reeleição.

Desse modo, Casagrande poderia tomar e anunciar sua decisão só depois do dia 7 de abril, com o movimento de Hartung já sinalizado. Ao optar por não esperar mais e antecipar o lançamento de pré-candidatura, o ex-governador envia um importante recado ao mercado político: o de que suas decisões e seu planejamento eleitoral não dependerão nem estarão condicionados às movimentações de Paulo Hartung.

Casagrande tem repetido, insistentemente, que sua ideia é ajudar a consolidar um "movimento político" que ofereça uma "alternativa" ao Espírito Santo. Como parte desse movimento, ele hoje está muito próximo de outros líderes políticos, como o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), e a senadora Rose de Freitas (PMDB). A última também se declara pré-candidata ao Palácio Anchieta.