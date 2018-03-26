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VITOR VOGAS

Casagrande vai disputar o Palácio Anchieta

Ex-governador anuncia decisão às 15 horas e envia recado ao mercado político: o de que suas decisões não dependerão das movimentações de Hartung

Publicado em 26 de Março de 2018 às 13:51

Públicado em 

26 mar 2018 às 13:51
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O anúncio da pré-candidatura será feito daqui a pouco, às 15 horas, em um escritório na Praia do Canto Crédito: Divulgação
O ex-governador Renato Casagrande (PSB) será candidato ao governo do Estado. O anúncio da pré-candidatura será feito daqui a pouco, às 15 horas, em um escritório na Praia do Canto. A informação foi confirmada à coluna por um alto dirigente do PSB.
Com essa confirmação, Casagrande colocará um ponto final às dúvidas quanto ao seu caminho eleitoral. Até agora, persistia a especulação de que ele pudesse optar por uma candidatura ao Senado, teoricamente mais cômoda, para evitar eventual reencontro com o governador Paulo Hartung (PMDB) na corrida ao Palácio Anchieta.
Casagrande, assim, antecipa-se à definição do próprio Hartung. Até o dia 7 de abril, o governador precisa tomar duas decisões importantes: se permanece no PMDB e se permanece no cargo. Se ficar no governo, Hartung dará um forte indicativo de que disputará a reeleição.
Desse modo, Casagrande poderia tomar e anunciar sua decisão só depois do dia 7 de abril, com o movimento de Hartung já sinalizado. Ao optar por não esperar mais e antecipar o lançamento de pré-candidatura, o ex-governador envia um importante recado ao mercado político: o de que suas decisões e seu planejamento eleitoral não dependerão nem estarão condicionados às movimentações de Paulo Hartung.
Casagrande tem repetido, insistentemente, que sua ideia é ajudar a consolidar um "movimento político" que ofereça uma "alternativa" ao Espírito Santo. Como parte desse movimento, ele hoje está muito próximo de outros líderes políticos, como o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), e a senadora Rose de Freitas (PMDB). A última também se declara pré-candidata ao Palácio Anchieta.
No último sábado, Casagrande esteve lado a lado com o prefeito de Vila Velha, Max Filho (de saída do PSDB), também pré-candidato ao governo, em evento do PSB realizado em Itaparica, Vila Velha.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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