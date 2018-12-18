Casagrande promete fazer um governo "sem picuinhas"

Café Lindenberg, presidente do Conselho do Espírito Santo em Ação, junto com o governador Casagrande e o empresário Luiz Wagner Chieppe, presidente do movimento. Crédito: Ana Carolina Passos

Em discurso agora à noite (terça) no movimento Espírito Santo em Ação, o governador eleito, Renato Casagrande (PSB), prometeu trabalhar para manter o rumo das melhorias no ES e disse que tem como desafio criar um bom ambiente de negócios sem esquecer da necessidade de distribuir melhor a renda e melhorar o nível dos serviços públicos. "E sem picuinhas", ressaltou.

O futuro governador afirmou estar otimista e com a clara percepção de que o ambiente de negócios já está melhorando. Casagrande admite que a conjuntura exige agilidade e respostas rápidas: "Quem chega à honra de governar o Estado não pode perder nem um minuto. E não vou perder nem um minuto em prol do Espírito Santo".