Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Casagrande promete fazer um governo "sem picuinhas"
Leonel Ximenes

Casagrande promete fazer um governo "sem picuinhas"

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 20:18

Públicado em 

18 dez 2018 às 20:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Café Lindenberg, presidente do Conselho do Espírito Santo em Ação, junto com o governador Casagrande e o empresário Luiz Wagner Chieppe, presidente do movimento. Crédito: Ana Carolina Passos
Em discurso agora à noite (terça) no movimento Espírito Santo em Ação, o governador eleito, Renato Casagrande (PSB),  prometeu trabalhar para manter o rumo das melhorias no ES e disse que tem como desafio criar um bom ambiente de negócios sem esquecer da necessidade de distribuir melhor a renda e melhorar o nível dos serviços públicos. "E sem picuinhas", ressaltou.
O futuro governador afirmou estar otimista e com a clara percepção de que o ambiente de negócios já está melhorando. Casagrande admite que a conjuntura exige agilidade e respostas rápidas: "Quem chega à honra de governar o Estado não pode perder nem um minuto. E não vou perder nem um minuto em prol do Espírito Santo".
Durante o encontro, que lançou a nova marca do Espírito Santo em Ação, o socialista reconheceu que tem a tarefa de fazer a transição política no Estado neste período de mudança da política e da sociedade. Dentro dessa nova realidade, Casagrande justificou a escolha do seu secretariado com caras novas de diversas origens e partidos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados