Casagrande, PH e Manato medem forças na eleição do Sebrae-ES

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A eleição para a direção do Sebrae-ES, nesta quinta (13), é um micropalco de disputa entre as maiores forças políticas do Estado. Há candidatos apoiados pelo atual governador, Paulo Hartung, outros com o aval do eleito, Renato Casagrande, e tem candidato se apresentando até como representante de Bolsonaro, como o deputado federal Manato.

Dois polos

Para a presidência, cargo de natureza mais simbólica e não remunerada, dois estão concorrendo: José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio apoiado por PH, e o deputado federal Manato, que diz ter o aval do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

A rivalidade

Mas é nas três diretorias executivas que a disputa está mais acirrada. Para diretor-superintendente, o maior cargo executivo do Sebrae (salário de

R$ 25 mil), estão medindo forças Pedro Rigo, apoiado por Casagrande, e José Eugênio Vieira, que concorre à reeleição com o suporte de Hartung.

Muitos candidatos

Para a direção de atendimento, estão na disputa seis postulantes; e para a direção-técnica, outros sete candidatos. Cada um desses dois diretores ganha em torno de R$ 23 mil. Todos, em maior ou menor grau, têm o aval, ou de PH, ou de Casagrande.

O orçamento

Representantes de 13 entidades têm direito a voto para a escolha da direção do Sebrae-ES. Em jogo, um orçamento anual robusto de R$ 89 milhões ao ano.

Afinidades

O presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), é membro do Conselho Fiscal da Unale, aquela entidade privada que este ano já recebeu R$ 135 mil do Legislativo capixaba (dinheiro público).

Sem fundo

Curiosamente, na segunda-feira o valor no site da Assembleia estava em

R$ 125 mil, mas aumentou em R$ 10 mil o repasse à Unale em apenas um dia.

No Cerrado

Rodney Miranda será secretário de Segurança de Goiás. A expectativa agora é de que os 11 PMs capixabas que fazem sua segurança pessoal sejam reintegrados à corporação.

O lixo é luxo

Ecoporanga lançou “Seu Lixo, Meu Luxo”, projeto de coleta seletiva que já incentivou alunos a recolherem mais de 23 toneladas de resíduos recicláveis. A ação é uma parceria da Secretarias Municipal de Meio Ambiente e Educação, estudantes da rede municipal e estadual e catadores de resíduos.

Leiam, leiam, leiam

A professora e escritora Neida Lúcia Moraes lança nesta quinta, na Livraria Martins Fontes (SP), “A Fúria do Vento”, seu mais novo romance.

Conexão por baixo

De uma raposa política “explicando” o que Dias Toffoli fez pelo Espírito Santo para merecer a Comenda Jerônimo Monteiro, a maior honraria do Estado: “O ministro certamente pisou nos belíssimos mármores capixabas que ornam o Aeroporto de Dubai”.

A reclamação

Morador reclama que os agentes da Guarda Municipal de Vitória estão multando indiscriminadamente os motoristas que estacionam na Ilha do Frade, inclusive em locais onde não existem placas com proibição expressa de estacionar.

A defesa

Ouvido pela coluna, o secretário municipal de Segurança, Fronzio Calheira, diz que a fiscalização foi intensificada na Ilha do Frade por solicitação dos próprios moradores. Segundo ele, o bairro é todo sinalizado e os agentes não recebem percentual pelas multas aplicadas.

Acervo preservado

A pedido do Arquivo Público, o governador Paulo Hartung vai doar seu acervo reunido em três mandatos para o Espaço dos Ex-Governadores do órgão, inaugurado ontem com documentos doados pela família de Elcio Alvares.

Tudo pela causa

O professor Cesário, com mais de 40 anos de magistério, publica na edição de hoje de A GAZETA uma mensagem de despedida da carreira. Ele faz uma homenagem especial ao falecido educador Antônio Pignaton, de quem foi aluno e amigo.

Obra na ponte

Após vistoria e laudo técnico, a Prefeitura de Vitória resolveu fazer obras de reforço estrutural na Ponte de Camburi. As pontes Ayrton Senna, da Ilha do Frade e da Passagem passaram no teste.

Alô, eleitor!

E o Bolso-Família, hein?