Casagrande não aceita lista para escolha de procurador-geral

Casagrande não abre mão de escolher o responsável pela PGE. Crédito: Gazeta Online

Renato Casagrande (PSB) vai ignorar a lista tríplice que será apresentada pelos procuradores do Estado para a escolha do futuro chefe da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A coluna apurou que o governador eleito considera que a lista não está amparada em lei e que, por isso, não abrirá mão de escolher o responsável por avalizar ou não todos os processos jurídicos da administração estadual, inclusive as licitações.

Entrou, saiu

E tem mais: fontes ligadas ao governador eleito avisam que quem for escolhido para a lista tríplice estará automaticamente excluído da possibilidade de ser alçado ao cargo de procurador-geral do Estado.

A eleição

Os procuradores vão escolher os três integrantes da lista, por meio de eleição direta, entre os dias 29 e 31 de outubro. Eles convocaram o pleito amparados numa decisão da assembleia geral da Associação dos Procuradores do Estado (Apes).

Mudança

Nos corredores da Prefeitura e da Câmara de Vitória já se fala numa reforma do secretariado do prefeito Luciano Rezende até o fim do ano.

Sim, não, por aí

Ao ser perguntado se vai assumir a vaga de Gandini na Câmara de Vitória no ano que vem, o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel, deu uma resposta bem “Caetana”: “O tempo é um compositor de destinos”.

De olho

Fiquemos atentos aos futuros parlamentares: não basta diminuir o número de assessores; o gasto total com os que ficam tem que ser menor também. Poucos ganhando muito não adianta nada.

Não ao veto

O deputado Bruno Lamas (PSB) avisa: se o governador Hartung (MDB) vetar o projeto que diminui de 25% para 18% o ICMS sobre a energia elétrica, vai votar pela derrubada do veto.

Sim ao veto

Ontem, conforme publicou o Blog da coluna, Casagrande (PSB) enviou carta a PH pedindo ao governador que vete o projeto de Bruno. Casagrande argumenta que o Estado vai perder cerca de R$ 500 milhões de receita se o ICMS for reduzido.

Davi contra Golias

O vereador Davi Esmael (PSB) virou mesmo oposição ao prefeito Luciano Rezende (PPS).

Do contra 1

Tem vereador em Vila Velha recusando a aprovar o empréstimo de US$ 34 milhões (R$ 130 milhões) à prefeitura por motivos técnicos, como a falta de um projeto detalhado de aplicação dos recursos.

Do contra 2

Mas tem uma turma que está contra o empréstimo por pura retaliação, insatisfeita com o resultado das eleições. Essa é a mais barulhenta.

Fake Zap

Já tem gente achando que aquele juiz que tentou proibir o WhatsApp no Brasil tinha uma certa razão.

Fica, Temer?

O presidente Temer deve vir ao ES até o fim do ano inaugurar obras da Codesa: o novo Cais de Atalaia, a homologação da nova profundidade do canal da Baía de Vitória e dos berços de atracação após a dragagem e as novas portarias informatizadas de Vitória e Capuaba.

Novas conexões

Deputado estadual reeleito, Enivaldo dos Anjos (PSD) esteve reunido ontem com Casagrande.

Antigas conexões

Aliás, Enivaldo apoiou Casagrande contra PH em 2014. Além de Serra, Viana e Vila Velha, o socialista ganhou a eleição só em Castelo, onde nasceu, e em três outros municípios, todos no Noroeste, de influência de Enivaldo: Alto Rio Novo, Barra de São Francisco e Ecoporanga.

Alô, Jesus!