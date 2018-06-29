Casagrande e Rose, mais amigos que rivais

Letícia Gonçalves (Interina)

Crédito: Amarildo

No polo da oposição ao governador Paulo Hartung, a senadora Rose de Freitas e o ex-governador Renato Casagrande encarnam uma mescla de amizade e rivalidade, até aqui mais a primeira do que a segunda. Os dois se apresentaram como pré-candidatos ao governo do Estado e, assim, são concorrentes, mas mantêm conversas frequentes. A última delas foi no dia do penúltimo jogo da Seleção, contra a Costa Rica, em 22 de junho, como narra a senadora. Ela diz que tem uma convicção: “Hoje eu sei que ele é pré-candidato e ele sabe que eu sou pré-candidata”. Não seria preciso dizê-lo, após os anúncios oficiais, mas o tête-à-tête entre a parlamentar e o ex-governador dão margem a conjecturas: estariam eles ensaiando uma parceria já no primeiro turno, o que liquidaria uma das pré-candidaturas? Estariam apenas somando munição contra Hartung?

“Vou responder o real, não vou fantasiar ou omitir. A gente conversa sobre tudo, sobre a definição dele (Casagrande), que oscilou entre ser candidato ao governo ou ao Senado... E a gente continua analisando conjuntura, local e nacional, a gente troca ideias”, responde Rose. Questionada sobre esse ponto de dúvida do socialista, ela desconversa: “Não quero falar por ele”.

Ele, Casagrande, então, fala, e repete uma palavra utilizada por Rose e por diversos políticos, a mais genérica para explicar o teor de uma conversa sem explicar muita coisa: “conjuntura”. Esse é o assunto das interlocuções com Rose, diz o socialista.

Já quanto à possível dúvida sobre a qual cargo se lançar, se a senador ou governador, Casagrande reforça que o Senado chegou a passar pela cabeça dele, mas isso foi há tempos: “Eu tinha dúvida mesmo se seria candidato a governador ou a senador, mas dirimi essa dúvida quando anunciei minha pré-candidatura (ao Palácio Anchieta), em 26 de março”.

Casagrande diz que “com certeza” vai emendar novas conversas com a senadora do Podemos, com a qual tem “objetivos comuns”. Os registros de candidatura são só em 15 de agosto. Quando começar a campanha, cada um faz sua campanha. Até lá, vamos conversando”, resume.

Curioso imaginar como os dois se comportariam em um debate na corrida eleitoral oficial. Rose e Casagrande, provavelmente, trocariam mais afagos do que farpas.

Lá e cá

Entre os aliados mais próximos da senadora Rose de Freitas, os prefeitos da Serra, Audifax Barcelos, e de Viana, Gilson Daniel, têm sido presença constante em eventos palacianos – leia-se hartunguistas. Ruído na relação? Rose nega: “Se o prefeito não tiver articulação com o governo, está fora da órbita administrativa. Isso é da vida política, nada anormal”.

Três é demais, de novo

Se o senador Magno Malta fechasse uma aliança com o PSB de Renato Casagrande e se lançasse à reeleição, também ficaria apertado o espaço para duas vagas ao Senado no campo da oposição. Na órbita do socialista já há os pré-candidatos Sergio Majeski (PSB) e Marcos do Val (PPS). Fabiano Contarato (Rede) corre por fora.

Tributo distribuído

Por falar em Magno, tem causado estranheza no meio gospel a distribuição gratuita de seu novo CD, em pleno ano eleitoral. “Nosso Tributo” é uma parceria com a ex-deputada federal Lauriete (esposa do senador). A assessoria do republicano informou que quem cuida da distribuição, em todo o Brasil, é a produtora do CD, a Visão Music, e que não considera que haja vedação, dado o período de pré-campanha.

Transparência opaca

Em entrevista coletiva, na quarta-feira (28), na Assembleia Legislativa, capitaneada pelo presidente da Casa, Erick Musso, a imprensa foi “alertada” que não poderia perguntar nada fora do script.