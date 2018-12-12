Casagrande convida general Mourão a visitar o Espírito Santo

O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), convidou o general Mourão, futuro vice-presidente da República, a visitar o Espírito Santo. O convite foi feito na tarde desta quarta-feira (12), ao final da reunião do Fórum de Governadores, em Brasília. "Gostei do jeito dele. É muito simpático e atencioso", elogia o socialista.
Os elogios não param aí: "O general Mourão me pareceu um homem preparado, com uma visão nacionalista e descentralizadora das políticas públicas", enumera Casagrande, que almoçou com o vice de Bolsonaro e os demais governadores eleitos.
Segundo o capixaba, Mourão conhece o Espírito Santo, mas há muito tempo não vem ao Estado. O general, ainda conforme o governador, defendeu que a União tenha um papel ativo no controle das fronteiras do país e se colocou à disposição dos governadores.