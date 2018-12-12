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  • Casagrande convida general Mourão a visitar o Espírito Santo
Leonel Ximenes

Casagrande convida general Mourão a visitar o Espírito Santo

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 20:00

Públicado em 

12 dez 2018 às 20:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mourão e Casagrande cumprimentam-se ao final da reunião do Fórum dos Governadores em Brasília. Crédito: Handerson Siqueira
O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), convidou o general Mourão, futuro vice-presidente da República, a visitar o Espírito Santo. O convite foi feito na tarde desta quarta-feira (12), ao final da reunião do Fórum de Governadores, em Brasília. "Gostei do jeito dele. É muito simpático e atencioso", elogia o socialista.
Os elogios não param aí: "O general Mourão me pareceu um homem preparado, com uma visão nacionalista e descentralizadora das políticas públicas", enumera Casagrande, que almoçou com o vice de Bolsonaro e os demais governadores eleitos.
Segundo o capixaba, Mourão conhece o Espírito Santo, mas há muito tempo não vem ao Estado. O general, ainda conforme o governador, defendeu que a União tenha um papel ativo no controle das fronteiras do país e se colocou à disposição dos governadores.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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