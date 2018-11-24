Casagrande: "Corregedor da PM terá que ser duro e disciplinador"

Casagrande pretende anistiar os PMs que participaram da greve em fevereiro de 2017. Crédito: Guilherme Ferrari

Renato Casagrande (PSB) reafirmou ontem que quer pacificar a Polícia Militar, concedendo anistia aos militares que participaram da greve do ano passado, mas afirmou que vai escolher o corregedor da PM com muito cuidado: “Ele terá que ser justo, mas ao mesmo tempo duro e disciplinador”, disse o governador eleito à coluna durante o 13º Encontro de Lideranças Empresariais, promovido pela Rede Gazeta, em Pedra Azul.

Atenção especial

O corregedor da Polícia Militar vai ter um papel tão importante no próximo governo que o perfil e o nome do cargo já estão sendo discutidos pelo governador eleito com o futuro secretário de Segurança, Roberto Sá, e o próximo comandante-geral da PM, coronel Barreto.

Combate ao crime

Na palestra de encerramento do evento, Casagrande admitiu que a segurança é um dos temas que mais o preocupam: “O homicida tem que saber que no Espírito Santo ele estará correndo mais risco que em outros Estados”.

No currículo

O coronel Barreto já esteve do “outro lado”: o futuro comandante-geral da PM foi ajudante de ordens do governador Paulo Hartung.

Isto é democracia

Secretários de PH, Bruno Funchal (Fazenda), na primeira fila, e Andréia Lopes (Comunicação) ouviram atentamente a palestra do governador eleito.

Aviso aos puxa-sacos

Casagrande vai tirar uma semana de descanso com a família a partir de amanhã. Será que ele vai se desligar?. “Vou desligar até o telefone”, brincou.

Aviso aos puxa-sacos 2

O socialista prometeu que os secretários de Cultura e de Ciência e Tecnologia terão perfil técnico. Portanto, nada de ficar se oferecendo, tá?

De bem com a vida

Em clima de muita descontração, os prefeitos Max Filho (Vila Velha), Audifax Barcelos (Serra) e Juninho (Cariacica) participaram do encontro empresarial da Rede Gazeta. Estavam bem-humorados e à vontade, como convém a um líder popular.

O povo tem pressa

Juninho aproveitou para conversar com dirigentes da Caixa no Estado. Teve a promessa de liberação rápida dos apartamentos prontos para moradores que habitam as margens do Rio Formate e que sofrem com as constantes enchentes.

A Saúde tem pressa

A senadora Rose de Freitas, que participou ativamente do encontro, anunciou que conseguiu uma verba de R$ 500 mil mensais, no Ministério da Saúde, para a manutenção do Hospital Geral de Linhares (HGL).

Nada acertado

Por falar no HGL, a estadualização do hospital, anunciada pelo governo Hartung, ainda não foi homologada. E Casagrande ainda não decidiu se vai assumir a gestão da unidade.

Insustentável

A primeira palestra de ontem foi de Eduardo Guardia. O ministro da Fazenda disse que a folha de pagamento dos servidores públicos federais cresce R$ 20 bilhões ao ano, número superior ao orçamento anual do Espírito Santo, que é de R$ 18 bilhões.

Que país é este?

Para se ter uma ideia dessa despesa com o servidor federal: o Bolsa-Família, que tem amplo alcance social, consome R$ 25 bilhões/ano. Pois é, até quando o Estado brasileiro terá esse tamanho monstruoso?

Estado enxuto

O ministro lamenta que a sociedade brasileira ainda não tenha entendido a gravidade do problema fiscal do país. Ele prega, além da reforma da Previdência, uma ampla revisão dos gastos governamentais.

O perigo

Segundo Guardia, a despesa do governo federal tem um crescimento real de 6% ao ano, desde 2006: “Se a crise fiscal não for solucionada (gasta-se muito mais do que se arrecada), o Brasil não conseguirá manter juros e inflação baixos”, alerta.

Pode pedir aumento

Secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi foi muito elogiada pelo seu chefe ontem.

Médicos nas urnas

Um dos assuntos comentados ontem em Pedra Azul foi a eleição para a diretoria da Unimed Vitória, que será realizada entre fevereiro e março de 2019. A situação já tem candidato, mas a oposição se articula para lançar o seu.

Alô, General Mourão!