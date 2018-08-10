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Leonel Ximenes

Casa Militar não sabia se PH estava a bordo na hora do acidente

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 20:46

Públicado em 

10 ago 2018 às 20:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coronel Ferrari, chefe da Casa Militar, responsável pela segurança e transporte do governador. Crédito: Gazeta Online
O chefe da Casa Militar do governo do Estado, coronel Ferrari, disse há pouco ao Blog que ainda não sabia informar se o governador Paulo Hartung estava no helicóptero no momento do acidente. "Ainda não sei se o governador e a primeira-dama [Cristina Gomes) já haviam desembarcado do aparelho. Estou a caminho de Pedra Azul e lá vou saber".
Ferrari disse que antes de conversar com o governador iria visitar os dois militares que estavam no aparelho, que sofreu um acidente num campo na Fazenda do Estado, no caminho de Afonso Cláudio. "Os dois estão numa casa e não sofreram um arranhão sequer. Estão muito bem. Foi apenas um susto", contou o coronel.
Segundo ele, o helicóptero da PM tem seguro, mas o valor da indenização ele não soube informar. "O que importa é que todos estão bem", disse Ferrari.  

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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