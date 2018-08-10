Casa Militar não sabia se PH estava a bordo na hora do acidente

Coronel Ferrari, chefe da Casa Militar, responsável pela segurança e transporte do governador. Crédito: Gazeta Online

O chefe da Casa Militar do governo do Estado, coronel Ferrari, disse há pouco ao Blog que ainda não sabia informar se o governador Paulo Hartung estava no helicóptero no momento do acidente. "Ainda não sei se o governador e a primeira-dama [Cristina Gomes) já haviam desembarcado do aparelho. Estou a caminho de Pedra Azul e lá vou saber".

Ferrari disse que antes de conversar com o governador iria visitar os dois militares que estavam no aparelho, que sofreu um acidente num campo na Fazenda do Estado, no caminho de Afonso Cláudio. "Os dois estão numa casa e não sofreram um arranhão sequer. Estão muito bem. Foi apenas um susto", contou o coronel.