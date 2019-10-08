Cartório é uma estrutura estatal e não um patrimônio

Serviços de cartório Crédito: Divulgação

Antes, bastava ser amigo do rei: uma vez que o governo nomeasse os tabeliães, os estabelecimentos eram passados de pai para filho. Tornavam-se uma propriedade familiar, embora sua natureza tenha sido sempre pública. Uma apropriação que é uma das muitas faces do patrimonialismo brasileiro.

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O estabelecimento constitucional da cultura do mérito lamentavelmente ainda não é suficiente para evitar as brigas judiciais. A reportagem de Letícia Gonçalves, publicada na edição impressa de fim de semana de A Gazeta , mostrou que há motivos concretos para que seja tão difícil se desapegar: a arrecadação dos cartórios pode ser milionária.

Em Vila Velha, está o mais rentável do Estado, que chegou a arrecadar R$ 20,1 milhões no ano passado, de acordo com dados do sistema de consulta Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça.

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O Estado não pode ser encarado de forma alguma como um patrimônio, essa é uma distorção que ainda precisa ser exterminada. A estrutura estatal não está a disposição de grupos ou famílias, não há tradição que se imponha sobre coisa pública. A realização de concursos é uma exigência mínima de um país que se pretenda justo, com oportunidades para todos.