Cartão de Vacinação vai ser obrigatório antes da matrícula

Cartão de Vacinação será obrigatório no ato de matrícula a partir do ano que vem. Crédito: Divulgação

O governador Paulo Hartung envia hoje à Assembleia Legislativa um projeto de lei que obriga os alunos que vão se matricular nas escolas do Estado, públicas e particulares, a apresentar o Cartão de Vacinação atualizado. A partir de 2019, o documento será obrigatório para os estudantes com até 18 anos de idade, dos ensinos infantil, fundamental e médio.

Cobertura vacinal

A medida tem como objetivo garantir que crianças e jovens sejam imunizados conforme preconizam as autoridades sanitárias do país. O projeto prevê que o estudante, se for necessário, tenha um prazo para regularizar suas vacinas. Também é admitida a dispensa da imunização, se houver recomendação médica neste sentido.

Caos

Que faz falta o aquaviário...

Socorro!

Uma lanchonete do Aeroporto de Vitória está vendendo o conhecido Kit Kat por R$ 9. Isso mesmo: R$ 9! A guloseima é facilmente encontrada nos supermercados por cerca de R$ 2.

A visita

Manato (PSL) visitou Bolsonaro, no domingo à tarde, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O candidato ao governo do Estado não chegou a falar com o presidenciável. De longe, limitou-se a dar um tchau e fez sinal de positivo.

O cuidado

“A gente como médico tem sensibilidade, sabe o que um estresse causa, como as pessoas ficam abaladas. Atuei como médico e não fui lá com vontade de aparecer”, diz Manato.

A segurança

Segundo o parlamentar capixaba, a segurança de Bolsonaro está sendo feita por policiais federais numa antessala da UTI. O presidenciável está sendo acompanhado pela mulher e pelos filhos.

Ela merece!

A professora e escritora Ester Abreu Vieira receberá amanhã o título de Professora Emérita da Ufes.

Constatação

Setembro segue com cara de agosto.

De 4 em 4 anos...

A Feira das Artes da Prainha, no último domingo, recebeu a visita de três candidatos a deputado federal radicados em Vila Velha.

Fé pra austríaco ver

Uma equipe da TV pública austríaca ORF está fazendo uma reportagem sobre a religiosidade do brasileiro. Ontem a emissora esteve no Convento da Penha.

Agora vai

Aridelmo Teixeira, candidato a governador pelo PTB, comemora: subiu de 1% para 3% na última pesquisa Ibope. “Fico muito feliz em saber que nossa campanha foi a que mais cresceu.”

Tem vaga aí?

Por falar em Aridelmo, ele foi visto na manhã de domingo, nas imediações da entrada do Convento da Penha, tentando estacionar. Realmente, tá difícil o companheiro encontrar uma vaga.

Vem pra Caixa, vem!

Parece que é proibido depositar dinheiro na Caixa no fim de semana. É que, no sábado, todas as quatro agências localizadas na região de Laranjeiras, na Serra, estavam sem envelope para depósito.

Dia da marvada

Nesta quinta-feira, Dia Nacional da Cachaça, será lançada a Confraria Capixaba da Cachaça. O encontro, que será num bar na Praia do Canto, deve reunir pelo menos 40 dos 60 participantes do grupo.

Vá na paz!

O sociólogo Hélio Jaguaribe, que nos deixou ontem, foi professor em Harvard, Stanford e no MIT (EUA). Era a favor do porte – de livros. Um homem muito perigoso, portanto.

Saudades eternas

Não se limitou a uma passeata de protesto, no último domingo: ontem à noite houve uma celebração ecumênica, na Igreja São Geraldo, em Domingos Martins, em memória à vítimas do acidente com o grupo Bergfreund.

Mourão no ataque

Em sua entrevista à Globonews, o general Mourão, vice de Bolsonaro, criticou os primeiros ministros civis da Defesa do país. Incluiu o falecido Elcio Alvares.

Alô, Magno Malta!