Cartão de Vacinação vai ser obrigatório antes da matrícula

Cartão de Vacinação será obrigatório no ato de matrícula a partir do ano que vem.Crédito: Divulgação
O governador Paulo Hartung envia hoje à Assembleia Legislativa um projeto de lei que obriga os alunos que vão se matricular nas escolas do Estado, públicas e particulares, a apresentar o Cartão de Vacinação atualizado. A partir de 2019, o documento será obrigatório para os estudantes com até 18 anos de idade, dos ensinos infantil, fundamental e médio.
Cobertura vacinal
A medida tem como objetivo garantir que crianças e jovens sejam imunizados conforme preconizam as autoridades sanitárias do país. O projeto prevê que o estudante, se for necessário, tenha um prazo para regularizar suas vacinas. Também é admitida a dispensa da imunização, se houver recomendação médica neste sentido.
Caos
Que faz falta o aquaviário...
Socorro!
Uma lanchonete do Aeroporto de Vitória está vendendo o conhecido Kit Kat por R$ 9. Isso mesmo: R$ 9! A guloseima é facilmente encontrada nos supermercados por cerca de R$ 2.
A visita
Manato (PSL) visitou Bolsonaro, no domingo à tarde, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O candidato ao governo do Estado não chegou a falar com o presidenciável. De longe, limitou-se a dar um tchau e fez sinal de positivo.
O cuidado
“A gente como médico tem sensibilidade, sabe o que um estresse causa, como as pessoas ficam abaladas. Atuei como médico e não fui lá com vontade de aparecer”, diz Manato.
A segurança
Segundo o parlamentar capixaba, a segurança de Bolsonaro está sendo feita por policiais federais numa antessala da UTI. O presidenciável está sendo acompanhado pela mulher e pelos filhos.
Ela merece!
A professora e escritora Ester Abreu Vieira receberá amanhã o título de Professora Emérita da Ufes.
Constatação
Setembro segue com cara de agosto.
De 4 em 4 anos...
A Feira das Artes da Prainha, no último domingo, recebeu a visita de três candidatos a deputado federal radicados em Vila Velha.
Fé pra austríaco ver
Uma equipe da TV pública austríaca ORF está fazendo uma reportagem sobre a religiosidade do brasileiro. Ontem a emissora esteve no Convento da Penha.
Agora vai
Aridelmo Teixeira, candidato a governador pelo PTB, comemora: subiu de 1% para 3% na última pesquisa Ibope. “Fico muito feliz em saber que nossa campanha foi a que mais cresceu.”
Tem vaga aí?
Por falar em Aridelmo, ele foi visto na manhã de domingo, nas imediações da entrada do Convento da Penha, tentando estacionar. Realmente, tá difícil o companheiro encontrar uma vaga.
Vem pra Caixa, vem!
Parece que é proibido depositar dinheiro na Caixa no fim de semana. É que, no sábado, todas as quatro agências localizadas na região de Laranjeiras, na Serra, estavam sem envelope para depósito.
Dia da marvada
Nesta quinta-feira, Dia Nacional da Cachaça, será lançada a Confraria Capixaba da Cachaça. O encontro, que será num bar na Praia do Canto, deve reunir pelo menos 40 dos 60 participantes do grupo.
Vá na paz!
O sociólogo Hélio Jaguaribe, que nos deixou ontem, foi professor em Harvard, Stanford e no MIT (EUA). Era a favor do porte – de livros. Um homem muito perigoso, portanto.
Saudades eternas
Não se limitou a uma passeata de protesto, no último domingo: ontem à noite houve uma celebração ecumênica, na Igreja São Geraldo, em Domingos Martins, em memória à vítimas do acidente com o grupo Bergfreund.
Mourão no ataque
Em sua entrevista à Globonews, o general Mourão, vice de Bolsonaro, criticou os primeiros ministros civis da Defesa do país. Incluiu o falecido Elcio Alvares.
Alô, Magno Malta!
Pra que isso?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.