Carta Magna brasileira tem quase 100 emendas

Nenhuma constituição democrática no mundo possui um número de alterações tão grande como a Constituição brasileira. A constatação é do mestre em Ciência Política e consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. De 1992 a 2017, em todos os anos houve de 1 a 8 emendas constitucionais aprovadas. Hoje, o total chega a 99.

Em 2018 não houve nenhuma, por conta do impedimento em situação de intervenção federal, que ocorre no Rio de Janeiro. No entanto, há 149 propostas paradas no Senado e 57 na Câmara dos Deputados.

Especialistas divergem se as quase 100 emendas refletem necessariamente um problema no texto constitucional.

Como a sociedade vai se transformando, o processo constituinte também precisa ir se realizando ao longo do tempo, segundo o pós-doutor e professor da FDV, Nelson Camatta. É por esta razão que a própria Constituição possui mecanismos para ser alterada quando necessário, embora seja um processo legislativo mais complexo. Para aprovar uma emenda, cria-se uma Comissão Especial para analisá-la, e é preciso a aprovação de três quintos da Câmara e do Senado, em dois turnos de votação cada.

"Justamente por termos uma Constituição extensa, com 250 artigos que trazem imposições de políticas públicas de acordo com as mudanças econômicas e sociais, precisa-se de uma reavaliação. Mas isso não significa um descumprimento da Constituição", defende.

Segundo o professor da Ufes, Ricardo Gueiros, algumas emendas modificaram apenas um artigo ou acrescentaram um único inciso a um artigo já existente. Houve uma outra somente para acrescentar uma palavra ao texto constitucional. Foi o caso da emenda 64, de 2010, que acrescentou a "alimentação" como direito social ao artigo 6º.

Outras tiveram sua importância para "acertar" artigos equivocados, elaborados na Constituinte, como o dispositivo que limita as taxas de juros em 12% ao ano. "Economia não se dita por lei. Isso retira a governabilidade", argumenta.

Para os juristas, entre as modificações significativas trazidas ao texto constitucional por emendas estão as reformas administrativa, feita em 1998, do Judiciário, em 2004, e as seis reformas previdenciárias já realizadas. Agora, as grandes reformas que ainda restam ser concretizadas são a tributária e a política.

O doutor em Direito Adriano Pedra também faz uma relação entre as emendas e cada momento político.

"No governo Fernando Henrique Cardoso havia uma onda neoliberal e mudanças para tentar reduzir o tamanho do Estado. Emendas permitiram as privatizações e a criação de agências reguladoras. Já no governo Lula, elas fortaleceram direitos sociais, como a que criou o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza", destaca.

CULTURA

Para evitar que a Constituição tenha que passar por tantas alterações, há juristas que defendem "desconstitucionalizar" alguns temas, ou seja, regulamentá-los em leis complementares ou ordinárias. No entanto, para Pedra, esta estrutura da Carta Magna reflete a cultura do país.

"Por que se revisa muito? Porque tem muita coisa lá dentro. É da nossa cultura querer que as normas sejam sempre escritas, por isso ela saiu tão grande. Em outros países, como os Estados Unidos, a Constituição regula o mínimo necessário, só define os poderes e a relação com os Estados federados. Daria certo no Brasil? Tenho minhas dúvidas", afirma Pedra.

NOVOS DIREITOS DA CONSTITUIÇÃO

POLÍTICOS

- Restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, governadores de Estados e prefeitos municipais.

- Direito ao voto para os analfabetos e facultativo para jovens a partir dos 16 anos.

PARA AS INSTITUIÇÕES

- Estabeleceu instrumentos de planejamento orçamentário: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

- Pela primeira vez se previu ato de improbidade administrativa.

- Fortalecimento do Ministério Público, como órgão independente, autônomo e detentor da prerrogativa da ação civil pública.

- Criação da Defensoria Pública para proporcionar o acesso à Justiça.

EXECUTIVO É O QUE CONCENTRA MAIS PODER

A ambígua relação entre os poderes Executivo e Legislativo, da forma como conhecemos hoje, e o presidencialismo de coalizão podem ser atribuídos a um dos defeitos que teriam acometido a Constituição, na opinião dos estudiosos. Isso porque ela foi elaborada para o regime parlamentarista, mas no final do processo, o plenário da Constituinte aprovou uma emenda, alterando para o regime presidencialista, de acordo com o historiador Estilaque Ferreira.

A Constituição acabou com o decreto-lei, que era um tipo de norma jurídica que poderia ser criada pelo presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público relevante. Se o texto não fosse votado em 60 dias pelo Congresso Nacional, seria considerado aprovado. O Código Penal, ainda vigente hoje, é um exemplo desse tipo de lei, que não foi elaborada pelo Legislativo.

Em 88, substituiu-se este instrumento pelo da Medida Provisória, que tem características parecidas. Esta, no entanto, perde a validade se não receber o aval do Legislativo. Mesmo assim, confere um significativo poder ao presidente.

"Incorporou-se a Medida Provisória, que é um instrumento originário do parlamentarismo e, nesse sistema, o primeiro-ministro é um parlamentar. Desde então, os presidentes utilizaram esse mecanismo desmedidamente, usurpando um papel que é do Legislativo, que, por sua vez, se apequenou", diz Estilaque.

O cientista político e professor da USP José Álvaro Moisés ainda aponta outros pontos que trazem desequilíbrio de força entre os poderes.