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#GazetaNaFolia

Aposentado consegue liberação médica para sambar três dias antes do desfile

Após desmaiar durante um ensaio na quadra da São Torquato, integrante da escola foi diagnosticado com arritmia cardíaca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 06:23

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 06:23

Crédito: Caíque Verli
Um susto quase tirou do desfile da São Torquato o aposentado e apaixonado pelo carnaval Francisco dos Santos Filho, conhecido como Fitico.
O aposentado, de 68 anos, desmaiou durante um ensaio na quadra da escola em 2019. Ele foi diagnosticado com arritmia cardíaca e recebeu liberação do médico para desfilar três dias antes do Carnaval de Vitória.
"Uma emoção muito grande porque amo essa escola. Não poderia ficar de fora do carnaval. Tive tipo um ataque cardíaco na hora de coroar a rainha, caí e fiquei desacordado por 30 segundos", lembra ele.
O aposentado saiu na ala da Velha Guarda, sobre os Guardiões dos Saberes, como uma fantasia representando a magia.
"O coração vai aguentar e, desta vez, sem susto", brincou o aposentado.
A escola trouxe o enredo O Portal das Ilusões, abordando tudo aquilo que mexe com a imaginário do folião e mostrando que a vida é feita de sonhos e da busca pela felicidade, seja ela real ou não.

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