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Abre-alas da São Torquato tem problema e escola entra no Sambão chorando

No final do desfile, quando o cronômetro já estava zerado, foliões invadiram a pista cantando a São Torquato, última escola a passar pela avenida
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 fev 2020 às 07:12

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 07:12

Desfile da escola de samba Unidos de São Torquato Crédito: Vitor Jubini
A última escola a se apresentar no Carnaval de Vitória 2020, a Independentes de São Torquato entrou no Sambão do Povo oito minutos depois do sinal verde, ainda sem saber se os carros alegóricos passariam pela avenida. O abre-alas apresentou problemas, atrasando o início da apresentação, e componentes iniciaram o desfile chorando.
Desfile da escola de samba Unidos de São Torquato Crédito: Vitor Jubini
A escola estava toda armada na concentração e chamou a atenção o fato de não haver carro alegórico. Questionada, a diretoria explicou que não estava conseguindo deslocar o abre-alas e, assim, as outras duas alegorias também não teriam como entrar.

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Aos poucos, e com muita dificuldade, o carro que levava o nome da escola chegou até a avenida, não sem antes ficar com parte agarrada no alambrado da pista. A única solução foi retirar partes da alegoria para não comprometer ainda mais o desfile. Assim que o carro entrou, o público que ainda permanecia no Sambão, já na manhã deste domingo (16), aplaudiu a escola.
Desfile da escola de samba Unidos de São Torquato Crédito: Vitor Jubini
O fato de ter havido o atraso deixou muitos componentes emocionados, e eles desfilaram chorando. Mas, à medida que o samba contagiava o público, a emoção passou a ser de alegria. No final do desfile, quando o cronômetro já estava zerado, foliões invadiram a pista cantando a São Torquato.
Desfile da escola de samba Unidos de São Torquato Crédito: Vitor Jubini

DEU SAMBA

Os componentes cantando empolgados o samba-enredo, apesar de todos os contratempos, e agitando o público. Também chamou a atenção a fantasia da comissão de frente, que dava a impressão de os componentes não terem cabeça, dentro do enredo “O Portal das Ilusões”. 
Desfile da escola de samba Unidos de São Torquato Crédito: Rodrigo Gavini

ATRAVESSOU

O que mais atrapalhou a escola foram as alegorias. O abre-alas que, por problemas mecânicos, prejudicou a harmonia da escola, e o segundo carro estava com a estrutura de ferro à mostra. Uma alegoria não participou do desfile. A escola, em razão dos contratempos, também atrasou a apresentação em quase cinco minutos.
Desfile da escola de samba Unidos de São Torquato Crédito: Vitor Jubini

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