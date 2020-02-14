Carnaval de Vitória: Luz del Fuego, Chico Xavier e Einstein na avenida

Gina Valério é madrinha da bateria da Chega Mais, que homenageia Luz del Fuego Crédito: Vladimir Aires

Gina Valério sempre foi destaque e foliã que ajuda no barracão pesado, colabora como voluntária em atividades dentro das agremiações e se vira nos trinta. Foi assim na Jucutuquara, escola de coração, e está sendo na Chega Mais, convidada que foi para ser a madrinha de bateria. Ela virá com fantasia toda em metal envelhecido e bordada à mão, sem plumagem, por uma questão de consciência ecológica, segundo a madrinha. Para a fantasia “A ainda recente invenção fascinava Dora, era um avião”, o estilista Douglas Locatelli se baseou em modelo de uma aeronave alemã, já que Luz del Fuego, tema do enredo, era paraquedista, além de famosa vedete do teatro de revista nos anos 1950.

SOBRE A DIVINA LUZ

Luz del Fuego nasceu em tradicional família capixaba e revolucionou costumes com sua postura avançada para aqueles anos de conservadorismo. Foi a primeira naturista brasileira e comprou a Ilha do Sol, no Rio, para a prática de nudismo, um escândalo na época. Suas apresentações no teatro causavam furor por dançar seminua com cobras enroladas no corpo. A foto de Gina Valéria que ilustra a coluna é com uma cobra albina. A Chega Mais é a segunda escola a desfilar na noite desta sexta-feira (14) no Grupo de Acesso do Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo.

RAINHA CHEGANDO COM TUDO

A rainha da Chegou o que Faltava, Jamila Alvarenga, será a deusa romana Libertas Crédito: Eric Neander

Aos 45 do segundo tempo, a rainha da Chegou o que Faltava, Jamila Alvarenga, mudou de ateliê e sua fantasia foi feita pelo onipresente Flávio Rafalski. Ela vem como a deusa romana Libertas, entidade adorada pelos gladiadores escravos, e a promessa é de muita adoração entre a rainha e a bateria dos mestres Fernando Marins e Douglas Jacaré (este desfila em dez escolas de quinta a sábado, ufa!).

EINSTEIN E CHICO XAVIER NUM SÓ CORPO

Destaque Luan Ricco incorpora Einstein na Mocidade da Praia e Chico Xavier na Piedade Crédito: Acervo pessoal

O destaque Luan Ricco gosta de encarar uma performance na avenida. Assim foi numa das comissões da MUG como Poseidon e, neste ano, ele incorpora o cientista Albert Einstein na Mocidade da Praia, nesta sexta, e o médium Chico Xavier na Piedade, no sábado (15). Para duas personalidades tão distintas, Luan promete um trabalho de composição de personagem que o deixará irreconhecível. A coluna teve acesso ao teste de maquiagem e a caracterização de Antonio Coimbra está perfeita.

A DAMA DE VERMELHO SENSUALIZA

Natércia Lopes desfila em carro abre-alas que homenageia a música clássica, na Boa Vista Crédito: Symara Feitosa

Outra que promete performance no desfile da Boa Vista é Natércia Lopes, a diva do bel canto capixaba que sempre foi mulher de atitude. Ela virá no carro abre-alas que homenageia a música clássica, com vestido de récita vermelho e sensual, confeccionado por Luza Carvalho, além de adereço de Felipe Cordeiro. A diva já foi enredo da Jucutuquara em 2000: "O canto que encanta". Causou, como sempre.

A DAMA DO SAMBA VOLTOU!

Considerada uma das damas do samba capixaba, Vera da Matta abandonou a carreira artística, mas não o amor pelo carnaval. A convite de Emerson Xumbrega, ela aceitou voltar para os braços do público no Sambão e virá no carro da Boa Vista que homenageia o samba, ao lado de Papo Furado e Denise Pontes, entre outros bambas. Como Vera nunca foi básica, virá com uma bengala toda trabalhada em pedrarias e brilhos. Mexe com a dama!

O MORRO TEM VEZ

Jornalista Daniela Abreu desfila na Pega no Samba nesta sexta (14) Crédito: Acervo pessoal

Ainda na trilha dos famosos, a jornalista e apresentadora do "ES2" da TV Gazeta, Daniela Abreu, desfilará na Pega no Samba, nesta sexta-feira, no carro dos morros da Gurigica e da Consolação. Dani sempre desfila na escola de coração fantasiada e neste ano ela rompe a tradição e vem de... Daniela Abreu à paisana. A jornalista estará no comando da transmissão da TV Gazeta no sábado, ao lado de Mario Bonella.

UMA TÉCNICA CANIBAL

Monika Queirós divide seu tempo entre técnica das campeãs brasileiras de ginástica rítmica e destaque de luxo da MUG, onde já coreografou por muitos anos a comissão de frente. Seu lugar está garantido no abre-alas da escola em fantasia que remete ao canibalismo praticado pelo índios. Como Sacerdotisa Canibal, a personagem de Monika, ao lado de Jaciara Batista, conhece os rituais do banquete canibal.

Monika Queirós tem lugar garantido no abre-alas da MUG Crédito: Bruno Barros

O CORPO DELA NÃO É SUA FANTASIA

Mas nem só de luxo e glamour vive a folia. Nos últimos anos, campanhas sobre o assédio a mulheres no carnaval têm sido importantes no combate à violência contra a mulher. Com essa pegada, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de Vitória vai colocar seu bloco no Sambão, no sábado (15), com a campanha Carnaval sem Assédio, Não é Não.

CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA