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Renata Rasseli

Carnaval de Vitória ganha mais tempo na TV Gazeta em 2020

O especial de carnaval “10, nota 10” vai se transformar em uma série de quatro programas no "Em Movimento"

Públicado em 

02 dez 2019 às 15:22
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cesinha Fernandes, apresentador e jornalista da TV Gazeta Crédito: Rafael Zambe
Sucesso em 2018 e 2019, o especial de carnaval “10, nota 10” vai ficar ainda maior no ano que vem. O programa vai se transformar em uma série do Em Movimento. Com isso, o conteúdo vai ganhar maior visibilidade e tempo, já que serão quatro episódios do seriado na TV Gazeta. O anúncio foi feito pelo diretor de Operação e Programação, Gabriel Moura, durante a assinatura do aditivo contratual da Liga do Grupo Especial (Liesge) com a Rede na última semana. "Esse ano iremos dividir os temas e abordar o assunto durante  quatro  sábados, sempre homenageando e valorizando os profissionais e os bastidores", diz o diretor do programa, Cesinha Fernandes. 
Sempre homenageando e valorizando os profissionais e os bastidores.

ANIVERSÁRIO

Andrea, Lucas, a aniversariante Valentina e Fábio Primo: parabéns pra você em família! Crédito: Monica Zorzanelli

LITERATURA E MÚSICA

A noite de lançamento do livro "Olhar de aceno para os lados", de Jace Theodoro, promete emoções literárias e musicais. Um time de primeira vai se apresentar no show que receberá os convidados: os maestros Roger Bezerra e Paulo Sodré, no piano e baixo acústico, acompanharão Eliane Gonzaga, Kátia Rocha, Alza Alves, Andrea Ramos e Márcia Chagas. Jace promete apresentação surpresa para homenagear Bernadette Lyra, escritora que fez o convite inicial para que ele publicasse a obra pela editora Maré.

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

 Dr. Leonardo Lessa, Dra. Natalia Arantes, Dra. Kitia Perciano e Paulo Meyerfreund: no Jantar de Confraternização da Ames Crédito: Daniela Ramos

PALESTRA SOBRE BUDISMO

O monge budista Gen Kelsang Drime retorna ao Espírito Santo para mais uma palestra incomoda, no bom sentido, claro! Ele vai falar de como precisamos viver a vida, afinal, muitas pessoas sentem que a vida é uma luta, uma rotina ou um parque de diversões. “Os sentimentos, sejam eles desagradáveis ou agradáveis, fazem com que desperdicemos esta preciosa, valorosa e rara oportunidade”, defende. Seus ensinos poderão ser conhecido com mais detalhes pelos capixabas. Ele vai ministrar a palestra gratuita palestra “Viver a Vida”, às 9h30, na sexta-feira (6), no CRA-ES.

FESTA

Célio Miranda e José Carlos Binda: confraternização de médicos anestesistas Crédito: Monica Zorzanelli
Júlio Martins, Thais, Denise e Edvaldo Dadalto Crédito: Monica Zorzanelli

RAFAEL STURDART VEM AÍ

Criador do prêmio Multishow de humor, Rafael Sturdart é um nerd da tecnologia. Para quem não sabe, ele é Mestre em Engenharia de Sistemas e Computação e fundou a Cody Academic, uma escola de tecnologia criativa para crianças. Por sua imersão nesse mundo foi o nome eleito pelo Sebrae ES para ministrar a palestra “FDP: Futuro do Presente”, no sábado (7), na Arena do Conhecimento, um espaço montado no Circuito Startup Summit localizado na Praça do Papa, em Vitória. A inscrição é gratuita e precisa ser feita pelo site www.sebraesummites.com.br

MODA SOLIDÁRIA

Aline Eisenlohr e Carla Buaiz em manhã de lançamento de camiseta solidária, na Praia do Canto Crédito: Rafael Teixeira

VIDA APÓS O CÂNCER

Preservação da fertilidade e tratamento não hormonal para disfunção geniturinária serão os temas do jantar científico para médicos promovido pela doutora em Reprodução Humana, Layza Merizio Borges, e pelo doutor em climatério Justino Mameri Filho, nesta terça-feira, dia 3, a partir das 20h, no Aleixo Restaurante. O objetivo é levar mais qualidade de vida aos pacientes oncológicos.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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