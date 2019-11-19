Carnaval de Vitória: dança das cadeiras na Novo Império e Jucutuquara

Desfile da Unidos de Jucutuquara em 2019 Crédito: Aglisson Lopes

Dança das cadeiras no Carnaval de Vitória: a Novo Império, a segunda mais antiga escola de samba capixaba tem novo intérprete: é Kleber Simpatia, que havia deixado o posto na Unidos de Jucutuquara, onde tem raízes, e assume o lugar de Celso Júnior. Kleber havia retornado pra Jucutuquara este ano depois de uma rápida passagem como intérprete oficial da Piedade em 2018.

FESTA

Franco Bortoluzzi e Andréa Paula Michelini: em noite de festa badalada em Vitória Crédito: Cacá Lima

ES EM 1º LUGAR

A defensora pública Mariana Andrade Sobral e o defensor público Rafael Mello Portella Campos conquistaram o primeiro lugar no concurso de práticas exitosas do XIV Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Conadep) com o trabalho “Da Lama à Luta: a busca da visibilidade da mulher vítima da mineração”.

Ao todo foram apresentados 24 trabalhos por defensoras e defensores públicos de 11 estados brasileiros. O concurso de práticas tem por objetivo compartilhar internamente as experiências das defensoras e dos defensores, sob a perspectiva do exercício concreto de uma política institucional una, sólida e eficiente, em benefício direto da população.

COQUETEL

Luciana Simões e Sonia Tosi: em encontro de arquitetos e decoradores em Vix. Crédito: Mônica Zorzanelli

MUSICAL

O diretor teatral Abel Santana está envolvido com os ensaios de um novo musical, "O Tempo Não Para", que será apresentado nos dias 10 e 11 de dezembro, em seu espaço cultural, em Vitória. Em cena, os alunos da sua oficina de teatro vão retratar a história de 19 adolescentes que estudam em uma escola tradicional dos anos 80. O público vai acompanhar todos os dilemas enfrentados por este grupo no ano da formatura.

PRÊMIO

As micropigmentadoras capixabas Vanessa e Géssica Cabral estão em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde recebem o prêmio Latin American Quality Institute na categoria melhor clínica de estética, durante o Quality Festival, que acontece entre os dias 19 e 21 de novembro. O prêmio reconhece líderes empresariais da América Latina e África.

ENCONTRO

Bruna Scaramussa e Cíntia Lorencini: em encontro de arquitetos e decoradores Crédito: Mônica Zorzanelli

DICA DE VIAGEM/ Restaurante elBulli

Ferran Adrià Crédito: divulgação

O chef catalão Ferran Adrià acaba de anunciar a data em que abrirá elBulli 1846. A esperadíssima inauguração acontecerá dia 10 de janeiro de 2020, no lugar onde tudo começou: a Cala Montjoi, a 165km de Barcelona. Ao contrário do que muitos imaginariam, no entanto, seu novo projeto passa bem longe de ser um restaurante.

El Bulli 1846 será um centro de pesquisas no qual cientista maluco dos fogões pretende explicar ao mundo o que fez nos últimos oito anos, desde que abandonou os fogões. Segundo Adrià, o lugar “será maior que o Museu Dalí de Figueres” e terá uma exposição sobre inovação, além de espaços direcionados à pesquisa.

"Ouso dizer que a Josiane é a minha Carminha" Agatha Moreira - Atriz, ue ainda não gravou o desfecho de Josiane em "A Dona do Pedaço"

LANÇAMENTO DE LIVRO

Nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, a partir das 19h, no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, o escritor Maxwell dos Santos relançará um e-book lançado em 2014 com novo título: Os senhores da fome, que tem como temas a corrupção, uso das novas mídias pelos adolescentes, racismo e censura contra a imprensa.

INAUGURAÇÃO

Flávia Herkenhoff convida para a inauguração da sua Amollate, dia 20, em Bento Ferreira.

PRÊMIO NA SERRA

Cícero Moro convida para do XIII Premio Mérito Empresarial da Associação de Empresários da Serra (Ases), que será realizado em 21 de novembro, às 20h, no Centro de Eventos Streffen.

DESTAQUE EM SANEAMENTO

Reginalva Mureb é a vencedora no XIII Prêmio Mérito Empresarial da Associação dos Empresários da Serra. Há 16 anos atuando com saneamento, Reginalva recebe o troféu na categoria Serviços, pela Ambiental Serra, parceira público-privada da Cesan para esgotamento sanitário. Líderes de outros dois setores – indústria e comércio – também serão premiados durante a cerimônia que acontece nesta quinta, dia 21, no Centro de Eventos Steffen. Serra é a primeira cidade do Espírito Santo a aparecer no ranking do Trata Brasil, ocupando o 47º lugar entre os 100 maiores municípios brasileiros. De 2018 para 2019, a Serra subiu 12 posições na lista por conta dos avanços obtidos.

INAUGURAÇÃO