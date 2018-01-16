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Editorial

Carnaval com limites

Documentação que comprove a participação de atrações nacionais é um exemplo do que deve ser exigido pelas prefeituras

Públicado em 

15 jan 2018 às 21:37

Colunista

Bloco pré-carnaval termina em confusão e correria na orla de Vila Velha Crédito: Internauta/WhatsApp Gazeta Online
Se o verão e, principalmente, o carnaval são períodos do ano em que é permitido extravasar, o mesmo não pode valer para as prefeituras e para a Polícia Militar (que tem poder de veto) na hora de liberar blocos, festas e shows nas ruas. É preciso uma boa dose de bom senso e de critério para evitar confusões como a de domingo passado na orla de Itaparica, em Vila Velha. Foram cenas lamentáveis.
Por isso, ao mesmo tempo que não se pode impedir as pessoas de festejarem no espaço público, é preciso impor limites, sobretudo para eventos privados. As consequências trágicas afetam quem participa ou não dessas programações.
O tumulto que mobilizou a Polícia Militar no domingo pode ter sido iniciado pela ausência de uma atração musical, a banda Ara Ketu, no evento que fechou a avenida para os trios elétricos. O grupo baiano divulgou comunicado no qual afirmou não ter sido contratado para a festa. Já o organizador garante ter feito o depósito. Em meio ao disse me disse, fica a questão: a Prefeitura de Vila Velha não deveria ter cobrado contratos que confirmassem as atrações nacionais no evento, que geralmente despertam o interesse de um público maior? Num país em que há tanta burocracia, essa seria de fato uma documentação necessária.
E, quando há um evento desse porte, é preciso estar preparado para a movimentação que sucede o seu término. Há relatos de que, com o fim da programação dos trios elétricos, carros de som particulares continuaram a festa, no início da noite, o que é proibido por lei. A segurança pública também deve ser sempre uma prioridade: se não há condições de provê-la, não libere.
São, portanto, inúmeras as considerações prévias para a liberação desses eventos; limites são necessários. Só assim, quem estiver a fim de se divertir terá esse direito, sem incomodar aqueles que ali residem.

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