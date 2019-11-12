Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Carnaval 2020: Baile do Copa estreia em data cabalística
Renata Rasseli

Carnaval 2020: Baile do Copa estreia em data cabalística

O tradicional baile do Copacabana Palace está marcado para 22/02/2020

Públicado em 

11 nov 2019 às 23:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Débora Secco: no Baile do Copa de 2019 Crédito: Reprodução/Instagram/ Debora Secco
O baile de Carnaval mais desejado do país, famoso por atrair celebridades nacionais e internacionais em seus belos vestidos de festa ou fantasias luxuosas,  está marcado para uma data cabalística,  22/02/2020, nos salões do icônico Belmond Copacabana Palace.
“O Baile do Copa é uma festa aguardada o ano todo e traduz muito bem a energia da data. Todos estão felizes, dançando e se divertindo com fantasias maravilhosas, pensadas exclusivamente para a ocasião”, conta Andrea Natal, gerente geral do hotel.

FOTOS: DESPEDIDA DE SOLTEIRO DE STELLA MIRANDA E ZELLER BERNARDINO

Despedida de solteiro de Zeller Bernardino e Stella Miranda: famílias reunidas  Crédito: Mônica Zorzanelli

Despedida de solteiro de Zeller Bernardino e Stella Miranda

CONCERTO

Nilton e Anna Chieppe, Natércia Lopes e Tarcísio Santório: no 7º Festival de Música Erudita do Espírito Santo, no Teatro Glória Crédito: MZ Fotoarte

FOTOS: 15º JANTAR BENEFICENTE DA AFECC

Adriana Delmaestro, Lea Penedo, Angela Pimenta e Marilucia Dalla: no 15º Jantar Beneficente da Afecc Crédito: João Araujo

15º Jantar Beneficente da Afecc

NATAL SOLIDÁRIO

Martha Paiva convida para degustação de panetones gourmet e lançamento oficial da árvore solidária, nesta terça-feira (12), na Aleixo Netto. 

INDÚSTRIA 4.0

O presidente da Associação Empresarial de Cariacica, Dácio Ferreira, convida para a terceira edição do AEC Café, evento promovido para debater com o setor empresarial e convidados questões relevantes da economia capixaba. O presidente da Findes, Léo de Castro, será o palestrante desta edição. O tema da sua apresentação será “Indústria 4.0. Inovação e Competitividade”. O evento será realizado no dia 20 de novembro, no auditório do Grupo Simec, em Jardim América.

REDE GAZETA RECEBE

A chef Daniela Peres assina o menu do jantar para convidados da Rede Gazeta, nesta terça-feira (12), no espaço de Sérgio Paulo Rabello, na Casa Cor ES. 

LUZES DE NATAL

Eloiza Roncetti já decorou todo seu Mall, na Reta da Penha, para o Natal. A fachada, neste mês de novembro, estará toda na cor azul, para lembrar a campanha de prevenção do câncer de próstata. Em dezembro, o verde vai tomar conta da decoração, que é assinada por Leo Conti.

INAUGURAÇÃO

Maura Rezende e Helena Galvêas convidam para a inauguração de loja de aluguel de vestidos nesta quarta-feira (13), na Praia do Canto. 

FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA

João Bosco e Fabrício Noronha Crédito: MZ FOTOARTE

NOVO ESPAÇO MÉDICO

Ana Flávia e Rodrigo Moll convidam para a inauguração da Moll Medicina e do novo espaço dermatológico dela, próxima quinta-feira (14), a partir das 18h, na Praia do Canto. Sergio Palmeira assina o projeto de decoração.

COMEMORAÇÃO

Hiram Nogueira convida para o coquetel em comemoração da conquista da acreditação ONA – Organização Nacional de Acreditação - Nível II, nesta quarta-feira (13, na Praia do Canto. 

Veja Também

ES terá sessões especiais de show de Roberto Carlos em dezembro

Confira os 20 destinos de viagens mais procurados para 2020

Livro que celebra centenário de Zanine Caldas será lançado no ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados