Carnaval 2020: Baile do Copa estreia em data cabalística

O baile de Carnaval mais desejado do país, famoso por atrair celebridades nacionais e internacionais em seus belos vestidos de festa ou fantasias luxuosas, está marcado para uma data cabalística, 22/02/2020, nos salões do icônico Belmond Copacabana Palace.
“O Baile do Copa é uma festa aguardada o ano todo e traduz muito bem a energia da data. Todos estão felizes, dançando e se divertindo com fantasias maravilhosas, pensadas exclusivamente para a ocasião”, conta Andrea Natal, gerente geral do hotel.
FOTOS: DESPEDIDA DE SOLTEIRO DE STELLA MIRANDA E ZELLER BERNARDINO
Despedida de solteiro de Zeller Bernardino e Stella Miranda
CONCERTO
FOTOS: 15º JANTAR BENEFICENTE DA AFECC
15º Jantar Beneficente da Afecc
NATAL SOLIDÁRIO
Martha Paiva convida para degustação de panetones gourmet e lançamento oficial da árvore solidária, nesta terça-feira (12), na Aleixo Netto.
INDÚSTRIA 4.0
O presidente da Associação Empresarial de Cariacica, Dácio Ferreira, convida para a terceira edição do AEC Café, evento promovido para debater com o setor empresarial e convidados questões relevantes da economia capixaba. O presidente da Findes, Léo de Castro, será o palestrante desta edição. O tema da sua apresentação será “Indústria 4.0. Inovação e Competitividade”. O evento será realizado no dia 20 de novembro, no auditório do Grupo Simec, em Jardim América.
REDE GAZETA RECEBE
A chef Daniela Peres assina o menu do jantar para convidados da Rede Gazeta, nesta terça-feira (12), no espaço de Sérgio Paulo Rabello, na Casa Cor ES.
LUZES DE NATAL
Eloiza Roncetti já decorou todo seu Mall, na Reta da Penha, para o Natal. A fachada, neste mês de novembro, estará toda na cor azul, para lembrar a campanha de prevenção do câncer de próstata. Em dezembro, o verde vai tomar conta da decoração, que é assinada por Leo Conti.
INAUGURAÇÃO
Maura Rezende e Helena Galvêas convidam para a inauguração de loja de aluguel de vestidos nesta quarta-feira (13), na Praia do Canto.
FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA
NOVO ESPAÇO MÉDICO
Ana Flávia e Rodrigo Moll convidam para a inauguração da Moll Medicina e do novo espaço dermatológico dela, próxima quinta-feira (14), a partir das 18h, na Praia do Canto. Sergio Palmeira assina o projeto de decoração.
COMEMORAÇÃO
Hiram Nogueira convida para o coquetel em comemoração da conquista da acreditação ONA – Organização Nacional de Acreditação - Nível II, nesta quarta-feira (13, na Praia do Canto.