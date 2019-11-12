Carnaval 2020: Baile do Copa estreia em data cabalística

Débora Secco: no Baile do Copa de 2019 Crédito: Reprodução/Instagram/ Debora Secco

O baile de Carnaval mais desejado do país, famoso por atrair celebridades nacionais e internacionais em seus belos vestidos de festa ou fantasias luxuosas, está marcado para uma data cabalística, 22/02/2020, nos salões do icônico Belmond Copacabana Palace.

“O Baile do Copa é uma festa aguardada o ano todo e traduz muito bem a energia da data. Todos estão felizes, dançando e se divertindo com fantasias maravilhosas, pensadas exclusivamente para a ocasião”, conta Andrea Natal, gerente geral do hotel.

FOTOS: DESPEDIDA DE SOLTEIRO DE STELLA MIRANDA E ZELLER BERNARDINO

Despedida de solteiro de Zeller Bernardino e Stella Miranda: famílias reunidas Crédito: Mônica Zorzanelli

Despedida de solteiro de Zeller Bernardino e Stella Miranda

CONCERTO

Nilton e Anna Chieppe, Natércia Lopes e Tarcísio Santório: no 7º Festival de Música Erudita do Espírito Santo, no Teatro Glória Crédito: MZ Fotoarte

FOTOS: 15º JANTAR BENEFICENTE DA AFECC

Adriana Delmaestro, Lea Penedo, Angela Pimenta e Marilucia Dalla: no 15º Jantar Beneficente da Afecc Crédito: João Araujo

15º Jantar Beneficente da Afecc

NATAL SOLIDÁRIO

Martha Paiva convida para degustação de panetones gourmet e lançamento oficial da árvore solidária, nesta terça-feira (12), na Aleixo Netto.

INDÚSTRIA 4.0

O presidente da Associação Empresarial de Cariacica, Dácio Ferreira, convida para a terceira edição do AEC Café, evento promovido para debater com o setor empresarial e convidados questões relevantes da economia capixaba. O presidente da Findes, Léo de Castro, será o palestrante desta edição. O tema da sua apresentação será “Indústria 4.0. Inovação e Competitividade”. O evento será realizado no dia 20 de novembro, no auditório do Grupo Simec, em Jardim América.

REDE GAZETA RECEBE

A chef Daniela Peres assina o menu do jantar para convidados da Rede Gazeta, nesta terça-feira (12), no espaço de Sérgio Paulo Rabello, na Casa Cor ES.

LUZES DE NATAL

Eloiza Roncetti já decorou todo seu Mall, na Reta da Penha, para o Natal. A fachada, neste mês de novembro, estará toda na cor azul, para lembrar a campanha de prevenção do câncer de próstata. Em dezembro, o verde vai tomar conta da decoração, que é assinada por Leo Conti.

INAUGURAÇÃO

Maura Rezende e Helena Galvêas convidam para a inauguração de loja de aluguel de vestidos nesta quarta-feira (13), na Praia do Canto.

FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA

João Bosco e Fabrício Noronha Crédito: MZ FOTOARTE

NOVO ESPAÇO MÉDICO

Ana Flávia e Rodrigo Moll convidam para a inauguração da Moll Medicina e do novo espaço dermatológico dela, próxima quinta-feira (14), a partir das 18h, na Praia do Canto. Sergio Palmeira assina o projeto de decoração.

COMEMORAÇÃO