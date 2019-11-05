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Leonel Ximenes

Cariacica pode perder recursos de convênios por causa da Câmara

Legislativo não prestou informações ao Tribunal de Contas do Estado no mês de setembro

Públicado em 

05 nov 2019 às 11:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeitura de Cariacica Crédito: Carlos Alberto - 02/09/2017
O município de Cariacica está inadimplente com o Tribunal de Contas do Estado e ameaçado de não receber recursos de convênios federais e estaduais e contratar operações de crédito.
E a culpa desta vez não é a da Prefeitura, e sim da Câmara, que desde setembro não presta contas ao TCES. O motivo, segundo o Tribunal, é que o Legislativo perdeu seu banco de dados. O prazo de envio de informações venceu em 10 de outubro.
Apesar de ser outro Poder, o Legislativo é vinculado ao ente município, o que, em caso de irregularidade como a não prestação de informações ao Tribunal de Contas, impede que o município receba recursos de convênios e receba empréstimos.

O QUE DIZ A CÂMARA

O presidente da Câmara de Vereadores de Cariacica, César Lucas (PV), admite o problema. Segundo ele, uma pane no sistema de Tecnologia da Informação (TI) provocou a perda de dados da Casa. Ele diz que já tomou providências: “Contratamos emergencialmente uma empresa de TI, que já recuperou todos os dados referentes a recursos humanos, compras e protocolo. Em dez a 15 dias, vamos recuperar os dados da contabilidade, da forma manual”, promete.
Lucas diz que já informou o problema ao Tribunal de Contas e que a Câmara vai se regularizar, impedindo que o município deixe de receber recursos de convênios. O vereador disse também que afastou o funcionário responsável pela TI e está apurando se houve falha técnica ou conduta irregular do servidor.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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