Cariacica pode perder recursos de convênios por causa da Câmara

Prefeitura de Cariacica Crédito: Carlos Alberto - 02/09/2017

O município de Cariacica está inadimplente com o Tribunal de Contas do Estado e ameaçado de não receber recursos de convênios federais e estaduais e contratar operações de crédito.

E a culpa desta vez não é a da Prefeitura, e sim da Câmara, que desde setembro não presta contas ao TCES. O motivo, segundo o Tribunal, é que o Legislativo perdeu seu banco de dados. O prazo de envio de informações venceu em 10 de outubro.

Apesar de ser outro Poder, o Legislativo é vinculado ao ente município, o que, em caso de irregularidade como a não prestação de informações ao Tribunal de Contas, impede que o município receba recursos de convênios e receba empréstimos.

O QUE DIZ A CÂMARA

O presidente da Câmara de Vereadores de Cariacica, César Lucas (PV), admite o problema. Segundo ele, uma pane no sistema de Tecnologia da Informação (TI) provocou a perda de dados da Casa. Ele diz que já tomou providências: “Contratamos emergencialmente uma empresa de TI, que já recuperou todos os dados referentes a recursos humanos, compras e protocolo. Em dez a 15 dias, vamos recuperar os dados da contabilidade, da forma manual”, promete.