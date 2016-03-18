Relembre movimentos e protestos que levaram milhares de capixabas às ruas

A manifestação contra a presidente Dilma que aconteceu no último domingo (13), em Vitória, reuniu 120 mil pessoas, de acordo com os números oficiais da Polícia Militar. Além dessa manifestação, aquelas de 2013 também reuniram mais de 100 mil pessoas, que partiram da Ufes e Vila Velha e se encontraram na Terceira Ponte.

Mas não são apenas manifestações que movimentam os capixabas e os incentiva a ir para a rua, como prova a visita do Papa João Paulo II, que reuniu mais de 200 mil pessoas no local que hoje é conhecido como Praça do Papa, em homenagem ao pontífice.

Você se lembra de outro evento que reuniu tantas pessoas no Espírito Santo? O Gazeta Online fez um apanhado das maiores aglomerações populares do Estado, confira:

Protestos contra Dilma em 2016 - 120 mil pessoas

Com grupos se reunindo na Praça do Papa, em Vitória, e outros saindo de Vila Velha para atravessar em marcha a Terceira Ponte, a manifestação do dia 13 de março de 2016 reuniu 120 mil pessoas de acordo com a Polícia Militar. Vestidos com as cores da bandeira e capitaneados por trios elétricos, os manifestantes gritavam palavras de ordem contra a presidente Dilma Roussef e o ex-presidente Lula. O protesto terminou na Praça do Papa.

Manifestações de Junho de 2013 - 100 mil pessoas

Mais de 100 mil capixabas foram às ruas no dia 20 de junho de 2013 e se transformaram na segunda maior manifestação do país, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, que levou 300 mil pessoas para as manifestações.

As pautas eram variadas, desde o fim do pedágio até contra o deputado Marcos Feliciano. Os manifestantes se aglomeraram na Terceira Ponte, na Assembleia Legislativa e na sede do Tribunal de Justiça.

No entanto, ao contrário das manifestações de 2016, alguns participantes do protesto acabaram confrontando a Polícia Militar, que utilizou balas de borracha e bombas de efeito moral para conter os manifestantes.

Fora Collor em 1992 - número não confirmado

Em agosto de 1992, o escândalo levou a população às ruas para pedir a saída do presidente no movimento conhecido como Fora Collor. Estudantes, que ficaram conhecidos como caras-pintadas, saíram em passeata vestidos de preto e com o rosto pintado de verde e amarelo, pedindo o impeachment do então presidente da República. Os jornais da época contam 800 veículos e "milhares de pessoas".

Visita do Papa em 1991 - 200 mil pessoas

No dia 19 de outubro de 1991, 200 mil pessoas se reuniram na Enseada do Suá, onde hoje é a Praça do Papa, para ouvir a missa de 20 minutos de João Paulo II. No posto médico improvisado montado no local, foram atendidas 1.200 pessoas que, segundo as autoridades da época, "passaram mal de fome e de emoção".

Além da Praça do Papa, o pontífice também realizou uma famosa celebração em São Pedro, quando o bairro ainda era apenas um depósito de lixo. A passagem do Papa pelo Espírito Santo durou duas horas e 30 minutos.

Diretas Já - 1983 - 60 mil pessoas

Em 2 de março de 1983, o deputado Dante de Oliveira (PMDB-MT) apresentou ao Congresso proposta de emenda à Constituição prevendo eleições diretas para a Presidência. Em abril, o PMDB lançou a campanha de apoio à emenda, com o slogan que ganharia as ruas: Diretas já. Nos meses seguintes, a campanha começou a ganhar fôlego nas ruas. Em Vitória, 60 mil pessoas ganharam as ruas.

Romaria dos homens - 500 mil pessoas