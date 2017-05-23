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Capixapédia

Quem foi o 'Moreno' que dá nome a cartão-postal de Vila Velha?

O colono João Moreno é um dos 60 homens que desembarcaram em Vila Velha em 1535 com Vasco Coutinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2017 às 21:08

Publicado em 22 de Maio de 2017 às 21:08

Crédito:
Esta terça-feira (23) é dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. Há 482 anos, o donatário Vasco Fernandes Coutinho chegava à Capitania do Espírito Santo. Com ele, um colono de Portugal que futuramente deu nome a um dos cartões-postais capixabas: o Morro do Moreno.
O colono João Moreno é um dos 60 homens que desembarcaram em Vila Velha em 1535 com Vasco Coutinho. Ele passou a morar no topo do morro, exercendo a função de chefe da sinalização do posto semafórico que era localizado no cartão-postal.
> Capixabas amam coentro? Na verdade, é a erva da discórdia
O Morro do Moreno naquele período histórico era um importante posto de observação dos navios que chegavam à costa do Espírito Santo. Segundo o escritor Walter de Aguiar Filho, autor do capixaba "Krikati, Tio Clê e o Morro do Moreno", João Moreno era uma espécie de vigia.
"Como o morro está debruçado sobre o mar, era possível avistar um navio que estivesse a mais de uma hora de viagem. Qualquer navio suspeito que se aproximasse, ele passava a informação para os habitantes da ilha através do sistema de sinalização com bandeira ou fumaça" , conta o escritor capixaba.
> 'Avião da Chuva' injetava sal nas nuvens do Espírito Santo
João Moreno também utilizava a terra do morro para cultivo. Já no século XVII, o nome do cartão-postal já aparecia em um mapa como "Morro do João Moreno".
Ilustração do 'Krikati Tio Clê e o Morro do Moreno' que retrata a história do Posto Semafórico do Morro do Moreno de autoria de Walter de Aguiar Filho Crédito: Divulgação
Na obra Krikati, Tio Clê e o Morro do Moreno, que é voltada para o público infanto-juvenil, o escritor Walter de Aguiar Filho narra aventuras de um menino e um homem sábio, inspirado nas história que ouvia do seu avô Miguel Aguiar, que foi dono do Morro do Moreno no início do século XX.
> Farol mais alto do país fica aqui no Espírito Santo
Para comemorar a Colonização do Solo Espírito-Santense, a capital do Estado é transferida simbolicamente para Vila Velha no dia 23 de maio, com desfiles militares e escolares.
PARTICIPE!
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