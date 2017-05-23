Quem foi o 'Moreno' que dá nome a cartão-postal de Vila Velha?

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Esta terça-feira (23) é dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. Há 482 anos, o donatário Vasco Fernandes Coutinho chegava à Capitania do Espírito Santo. Com ele, um colono de Portugal que futuramente deu nome a um dos cartões-postais capixabas: o Morro do Moreno.

O colono João Moreno é um dos 60 homens que desembarcaram em Vila Velha em 1535 com Vasco Coutinho. Ele passou a morar no topo do morro, exercendo a função de chefe da sinalização do posto semafórico que era localizado no cartão-postal.

O Morro do Moreno naquele período histórico era um importante posto de observação dos navios que chegavam à costa do Espírito Santo. Segundo o escritor Walter de Aguiar Filho, autor do capixaba "Krikati, Tio Clê e o Morro do Moreno", João Moreno era uma espécie de vigia.

"Como o morro está debruçado sobre o mar, era possível avistar um navio que estivesse a mais de uma hora de viagem. Qualquer navio suspeito que se aproximasse, ele passava a informação para os habitantes da ilha através do sistema de sinalização com bandeira ou fumaça" , conta o escritor capixaba.

João Moreno também utilizava a terra do morro para cultivo. Já no século XVII, o nome do cartão-postal já aparecia em um mapa como "Morro do João Moreno".

Ilustração do 'Krikati Tio Clê e o Morro do Moreno' que retrata a história do Posto Semafórico do Morro do Moreno de autoria de Walter de Aguiar Filho Crédito: Divulgação

Na obra Krikati, Tio Clê e o Morro do Moreno, que é voltada para o público infanto-juvenil, o escritor Walter de Aguiar Filho narra aventuras de um menino e um homem sábio, inspirado nas história que ouvia do seu avô Miguel Aguiar, que foi dono do Morro do Moreno no início do século XX.

Para comemorar a Colonização do Solo Espírito-Santense, a capital do Estado é transferida simbolicamente para Vila Velha no dia 23 de maio, com desfiles militares e escolares.

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