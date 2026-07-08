O dia que um ET invadiu Aracruz e assustou moradores da cidade

Em março de 2005 a Polícia Militar recebeu cerca de cinquenta ligações relatando um suposto contato com extraterrestres, no bairro limão, em Aracruz. Uma moradora contava ter visto uma bola de fogo vinda do céu e, depois, um ser alienígena em seu quintal.
A situação causou um baita transtorno na época. Os moradores ligavam para a polícia querendo mais informações sobre o viajante espacial. Além dos militares, a confusão envolveu o hospital local, que foi totalmente mobilizado em função do tal extraterrestre.
Na época, a PM informou que os policiais foram até o local mas, chegando lá, perceberam que tudo não passava de uma brincadeira, após receber detalhes dos médicos de que o material analisado não era nenhum humano nem de nenhum animal terrestre".
Uma intensa movimentação aconteceu logo após a notícia do ET se espalhar, com direito a tudo que é típico em uma invasão de outro planeta: correria, pânico e muitas teorias da conspiração. O autor da brincadeira, porém, nunca foi identificado. Por isso, nenhuma ocorrência foi registrada.
Relembre o caso, que deu o que falar na época, em vídeo.