O dia que um ET invadiu Aracruz e assustou moradores da cidade

Em março de 2005 a Polícia Militar recebeu cerca de cinquenta ligações relatando um suposto contato com extraterrestres, no bairro limão, em Aracruz . Uma moradora contava ter visto uma bola de fogo vinda do céu e, depois, um ser alienígena em seu quintal.

A situação causou um baita transtorno na época. Os moradores ligavam para a polícia querendo mais informações sobre o viajante espacial. Além dos militares, a confusão envolveu o hospital local, que foi totalmente mobilizado em função do tal extraterrestre.

Na época, a PM informou que os policiais foram até o local mas, chegando lá, perceberam que tudo não passava de uma brincadeira, após receber detalhes dos médicos de que o material analisado não era nenhum humano nem de nenhum animal terrestre".

Uma intensa movimentação aconteceu logo após a notícia do ET se espalhar, com direito a tudo que é típico em uma invasão de outro planeta: correria, pânico e muitas teorias da conspiração. O autor da brincadeira, porém, nunca foi identificado. Por isso, nenhuma ocorrência foi registrada.