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Conhece Vitória? Teste seus conhecimentos sobre nomes de bairros

O quanto você conhece da Capital do Espírito Santo? Desafie os seus amigos!

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 20:49
Separamos imagens de satélite de diferentes pontos de bairros de Vitória, nossa querida capital do Espírito Santo. Agora é contigo: desafiamos você a testar seus conhecimentos e descobrir qual bairro é a partir da imagem!  

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