Conhece Vitória? Teste seus conhecimentos sobre nomes de bairros

Separamos imagens de satélite de diferentes pontos de bairros de Vitória, nossa querida capital do Espírito Santo. Agora é contigo: desafiamos você a testar seus conhecimentos e descobrir qual bairro é a partir da imagem!
Publicado em 29 de Junho de 2018 às 20:49
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