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ARQUIBANCADA CBN

Capixaba volta a jogar pela Série D e Vasco deixa a Sul-Americana

Confira as partidas em destaque para o final de semana

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:46

Publicado em 

04 dez 2020 às 18:46
O Real Noroeste Crédito: DIvulgação/Real Noroeste
Neste Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza fala sobre os jogos que vão movimentar o final de semana, incluindo a volta aos gramados do Real Noroeste pela Série D do Brasileirão. O time capixaba vai enfrentar o Brasiliense. 
Pela Série A, destaque da rodada está no resultado da partida entre Botafogo e Flamengo. O rubro negro vem do péssimo resultado da eliminação da Liberadores e o glorioso tenta se erguer na tabela. E ainda: Vasco eliminado da Sul-Americana. Ouça:
Arquibancada CBN - 04-12-20

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