Capixaba volta a jogar pela Série D e Vasco deixa a Sul-Americana

Neste Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza fala sobre os jogos que vão movimentar o final de semana, incluindo a volta aos gramados do Real Noroeste pela Série D do Brasileirão. O time capixaba vai enfrentar o Brasiliense.

Pela Série A, destaque da rodada está no resultado da partida entre Botafogo e Flamengo. O rubro negro vem do péssimo resultado da eliminação da Liberadores e o glorioso tenta se erguer na tabela. E ainda: Vasco eliminado da Sul-Americana. Ouça: